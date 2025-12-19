เปิดวินาทีโศกนาฎกรรม เครื่องบินเล็กตก คร่าชีวิตอดีตนักแข่งรถ-ครอบครัว 7 ศพ
เปิดวินาทีโศกนาฎกรรม เครื่องบินเล็กตก คร่าชีวิตอดีตนักแข่งรถ NASCAR เกร็ก บิฟเฟิลพร้อมครอบครัว เสียชีวิต 7 ศพ
จากกรณีที่ เกร็ก บิฟเฟิล (Greg Biffle) อดีตนักแข่งรถ NASCAR ชื่อดัง เสียชีวิตพร้อมครอบครัว ภายหลังเกิดเหตุเครื่องบินตกในเมืองชาร์ล็อต รัฐนอร์ธคาโลไรนา ประเทศสหสรัฐอเมริกา โดยมีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต 7 ศพนั้น
ล่าสุดมีการเผยแพร่วินาทีอุบัติเหตุสลด โดยเครื่องบินไถลไปกับรันเวย์ ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ จากรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า เครื่องบินเซสนา C550 ได้หันกลับมา และประสบอุบัติเหตุขณะพยายามลงจอด
ขณะที่สำนักข่าว AP รายงานเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูลกรมการบินพลเรือน (FAA) ระบุว่านายบิฟเฟิลนั้นมีใบอนุญาตขับเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินเครื่องยนต์เดียวหรือหลายเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าวินาทีเกิดเหตุนั้นนายบิฟเฟิลเป็นคนขับเครื่องหรือไม่ โดยข้อมูลเหล่านี้ทางเจ้าหน้าที่ต้องทำการสืบสวนเพิ่มเติมต่อไป
สำหรับ เกร็ก บิฟเฟิล เป็นอดีตนักแข่งรถ NASCAR ที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง โดยเขาลงแข่งแบบเต็มฤดูกาลตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปี 2559 และคว้าชัยชนะมาได้ 19 ครั้ง แม้เขาจะไม่เคยได้แชมป์ประเภทบุคคล แต่เขาใกล้เคียงความฝันของเขาที่สุดด้วยการจบอันดับ 2
🚨 JUST IN: TERRIFYING new footage of the plane crash which kiIIed NASCAR legend and humanitarian Greg Biffle earlier today
Seven people are confirmed deceased, including Greg, his wife Cristina, daughter Emma, and son Ryder
Keep their family in your prayers tonight 🙏🏻
h/t… pic.twitter.com/hOsqyVIfvZ
— Nick Sortor (@nicksortor) December 18, 2025
