เกร็ก บิฟเฟิล อดีตนักแข่งรถคนดัง เสียชีวิตพร้อมครอบครัว เครื่องบินเล็กตก

70

เกร็ก บิฟเฟิล อดีตนักแข่งรถ NASCAR เสียชีวิตพร้อมครอบครัว เครื่องบินเล็กตกขณะที่พยายามลงจอด หลังจากที่ต้องบินกลับฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม เว็บไซต์ สปีดคาเฟ่ ได้รายงานว่า เกร็ก บิฟเฟิล (Greg Biffle) อดีตนักแข่งรถ NASCAR ชื่อดัง เสียชีวิตพร้อมครอบครัว ภายหลังเกิดเหตุเครื่องบินตกในเมืองชาร์ล็อต รัฐนอร์ธคาโลไรนา ประเทศสหสรัฐอเมริกา

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากที่เครื่องบินเคสนา C550 ตกที่สนามบินสเตทวิลล์ ซึ่งจากข้อมูลระบุว่าเครื่องบินได้เทคออฟจากจุดดังกล่าว ก่อนจะหันกลับมา และประสบอุบัติเหตุขณะพยายามลงจอด จากเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากจะทำให้นายบิฟเฟิลเสียชีวิตแล้ว ภรรยาของเขา รวมถึงลูกสาววัย 14 ปี และลูกชายวัย 5 ขวบ ยังอยู่ในรายชื่อผู้เสียชีวิตด้วย

ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบหาสาเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้ต่อไป

สำหรับ เกร็ก บิฟเฟิล เป็นอดีตนักแข่งรถ NASCAR ที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง โดยเขาลงแข่งแบบเต็มฤดูกาลตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปี 2559 และคว้าชัยชนะมาได้ 19 ครั้ง แม้เขาจะไม่เคยได้แชมป์ประเภทบุคคล แต่เขาใกล้เคียงความฝันของเขาที่สุดด้วยการจบอันดับ 2

