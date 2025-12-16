ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 15:15 น.
เกือบเป็นอุบัติเหตุใหญ่ส่งท้ายปี เมื่อมีรายงานว่าเครื่องบินของ เจ็ตบลู เกือบชนกลางอากาศกับเครื่องบินทหารสหรัฐฯ ด้านนักบินคาดฝ่ายเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (15 ธันวาคม) เมื่อเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบิน เจ็ตบลู (JetBlue) เกือบชนกับเครื่องบินเติมน้ำมันทางอากาศของกองทัพอากาศสหรัฐฯ บริเวณใกล้กับน่านฟ้าของเวเนซุเอลา ซึ่งในตอนนี้กองบัญชาการใต้ของสหรัฐฯ ได้แจ้งกับสื่อว่ากำลังตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว

เครื่องบินพาณิชย์ลำดังกล่าว เดินทางจากกูราเซา มุ่งหน้าไปสนามบิน JFK มหานครนิวยอร์ก ได้หยุดการไต่ระดับความสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับเครื่องบินของกองทัพอากาศ เนื่องจากระยะห่างของเครื่องบินทั้งสองลำไม่ชัดเจน อีกทั้งยังมีรายงานว่า เครื่องส่งสัญญาณระบุตำแหน่ง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งข้อมูลตำแหน่งให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจรจาทางอากาศของเครื่องบินทหารอากาศไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน

โดยทาง เจ็ตบลู ได้ระบุว่า ลูกเรื่องได้รายงานเรื่องนี้ดังกล่าวต่อผู้บริหารสายการบิน และทางสายการบินยืนยันว่าจะเข้าร่วมการสืบสวนถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยเสียงนักบินของเครื่องบินเจ็ตบลูออกมาว่า “เราเกือบจะชนกันกลางอากาศแล้ว พวกเขาบินตัดเส้นทางการบินของเราโดยตรง … พวกเขาไม่ได้เปิดเครื่องส่งสัญญาณ นี่มันเหลือเชื่อมาก”

นักบินกล่าวต่อว่า “เรามีเครื่องบินลำหนึ่งบินผ่านหน้าเราโดยตรง ห่างออกไปไม่ถึง 5 ไมล์ อาจจะแค่ 2 หรือ 3 ไมล์ ซึ่งเป็นเครื่องบินเติมน้ำมันทางอากาศของกองทัพอากาศสหรัฐฯ และมันอยู่ที่ระดับความสูงเดียวกับเรา เราต้องหยุดการไต่ระดับของเรา”

นอกจากนี้ นักบินยังระบุด้วยว่า เครื่องบินกองทัพอากาศลำดังกล่าวได้มุ่งหน้าเข้าสู่น่านฟ้าของเวเนซุเอลา

ด้านโฆษกของกองทัพอากาศสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ว่า กองทัพอากาศรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่

“ลูกเรือของกองทัพเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และปฏิบัติการตามขั้นตอนที่กำหนดและข้อกำหนดของน่านฟ้าที่เกี่ยวข้อง ความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และเรากำลังดำเนินการผ่านช่องทางที่เหมาะสมเพื่อประเมินข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์นี้”

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) ได้ออกคำเตือนเมื่อเดือนที่แล้วไปยังเครื่องบินสหรัฐฯ โดยเรียกร้องให้ใช้ความระมัดระวังเมื่ออยู่ในน่านฟ้าเวเนซุเอลา เนื่องจากสถานการณ์ด้านความปลอดภัยที่เลวร้ายลงและกิจกรรมทางทหารที่เพิ่มขึ้นในหรือรอบ ๆ เวเนซุเอลา

อ้างอิง : www.bbc.com

 

เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 15:15 น.
Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

