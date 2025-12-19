ด่วน! มือถือเก่า ใช้ ‘โมบายแบงกิ้ง’ ไม่ได้ เริ่ม 14 ก.พ. 69 เช็กวิธีอัปเดตด้วยตัวเองง่ายๆ
ด่วน! 14 ก.พ. 69 มือถือเก่า ใช้ โมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) ไม่ได้ทุกธนาคาร เช็กวิธีอัปเดตระบบด้วยตัวเองง่าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน
สมาคมธนาคารไทย ประกาศยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อปิดช่องว่างอาชญากรรมไซเบอร์ โดยกำหนดเส้นตายตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป มือถือรุ่นเก่าล้าสมัย จะไม่สามารถใช้งาน แอปพลิเคชัน Mobile Banking ของทุกธนาคารได้
สมาคมธนาคารไทย โดยศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) เปิดเผยหลังออกประกาศระบุว่า
“ปัญหาภัยคุกคามหรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ในปัจจุบัน มักจู่โจมผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการล้าสมัย ทำให้ผู้ใช้งานเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลหรือถูกโจมตีโดยไม่รู้ตัว สมาคมธนาคารไทย โดยศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) จึงได้กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป แอปฯ Mobile Banking ของทุกธนาคารจะรองรับเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 14 และ Android 10 ขึ้นไปเท่านั้น
การอัปเดตระบบปฏิบัติการจะช่วยปิดจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากมัลแวร์ ฟิชชิง และการโจมตีข้อมูล พร้อมช่วยให้การทำธุรกรรมของคุณปลอดภัยมากขึ้น แนะนำให้ตรวจสอบและอัปเดตอุปกรณ์ล่วงหน้าเพื่อให้ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่สะดุด”
อ้างอิงจาก : สมาคมธนาคารไทย
