แชมป์เพาะกายจีน 8 สมัย สิ้นใจเพียงวัย 30 ตำนานใช้ชีวิตแบบพระ เพื่อแลกหุ่นล่ำ

ช็อกวงการ! ‘หวัง คุน’ แชมป์เพาะกายจีน 8 สมัย สิ้นใจวัย 30 ปี ปิดตำนานผู้ใช้ชีวิตสมถะดั่ง ‘นักบวช’ เพื่อแลกหุ่นล่ำ
สมาคมเพาะกายมณฑลอานฮุย ออกมาเปิดเผยข่าวเศร้าว่า หวัง คุน (Wang Kun) นักเพาะกายอาชีพชื่อดังชาวจีน ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัยเพียง 30 ปี คาดว่ามีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับหัวใจ
หวัง คุน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเพาะกายระดับท็อปของประเทศจีน เป็นนักกีฬาอาชีพในสังกัด IFBB Professional League เขาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์การประกวดเพาะกายแห่งชาติของสมาคมเพาะกายจีน (CBBA) ติดต่อกันถึง 8 สมัย
เบื้องหลังความสำเร็จและเรือนร่างที่แข็งแกร่ง คือวินัยการใช้ชีวิตเข้มงวดอย่างยิ่ง หวัง คุน เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาใช้ชีวิตแบบ “วิถีแห่งนักบวช” (Monk’s life) มายาวนานกว่า 10 ปี เขาควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด เมนูหลักมักเป็นอกไก่ต้ม หรือเนื้อสัตว์ลวกในน้ำซุปหม้อไฟจิ้มซีอิ๊ว อีกทั้งยังทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างบ้าคลั่ง โดยมักจะเข้ายิมซ้อมหนักแม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่คนทั่วไปหยุดเฉลิมฉลองก็ตาม
ความฝันที่ยังไปไม่ถึง นอกบทบาทนักกีฬา หวัง คุน ยังเป็นนักธุรกิจเจ้าของยิมชื่อดัง “Muscle Factory” ในบ้านเกิด และกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการเปิดยิมแห่งใหม่ที่เมืองเหอเฝย ซึ่งเขาเคยกล่าวไว้ด้วยความหวังว่าที่แห่งใหม่นี้จะเป็น “จุดเริ่มต้นใหม่และโลกใบใหม่ที่รออยู่ตรงหน้า” แต่กลับมาด่วนจากไปเสียก่อน
การเสียชีวิตของหวัง คุน เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ตอกย้ำถึงความสูญเสียบุคลากรในวงการเพาะกายก่อนวัยอันควร คล้ายกับกรณีของ Zyzz (Aziz Shavershian) เน็ตไอดอลสายกล้ามชาวออสเตรเลียที่เสียชีวิตวัย 22 ปี, Jo Lindner (Joesthetics) อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่จากไปในวัย 30 ปี, Andreas Munzer ที่เสียชีวิตวัย 31 ปี จากภาวะอวัยวะล้มเหลว และ Rich Piana ที่เสียชีวิตในวัย 46 ปี
