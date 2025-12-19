วิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน-นครราชสีมา 11 วัน เปิดพิกัด 7 จุดขึ้นลง
กรมทางหลวง วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช 26 ธ.ค. 68 ถึง 5 ม.ค. 69 มอบของขวัญปีใหม่ เช็กตารางเดินรถทางเดียวพร้อมพิกัด 7 ด่าน ย้ำจำกัดความเร็วและให้เฉพาะรถ 4 ล้อเท่านั้น
ใครที่กำลังวางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวภาคอีสานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เตรียมเฮได้เลย ล่าสุดกรมทางหลวงประกาศข่าวดีปรับแผนเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (M6) เส้นทางบางปะอิน – นครราชสีมา ให้เร็วกว่ากำหนดเดิม เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนมิตรภาพ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
การเปิดทดลองใช้บริการครั้งนี้จะเปิดให้วิ่งฟรีตลอดเส้นทางระยะทางรวม 196 กิโลเมตร เป็นเวลา 11 วันเต็ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่จะเปิดในวันที่ 30 ธันวาคม ถึง 1 สัปดาห์ เนื่องจากงานก่อสร้างช่วงบางปะอิน-ปากช่อง คืบหน้าจนสามารถรองรับการเดินรถได้แล้ว
เช็กตารางการเดินรถช่วง บางปะอิน-นครราชสีมา
กรมทางหลวงได้กำหนดรูปแบบการเดินรถในช่วงนี้เป็นแบบ ทิศทางเดียว (One-way) ตามช่วงเวลา
ช่วงต้นเทศกาล 7 วัน วิ่งทิศขาออกกรุงเทพฯ
- เปิดให้สัญจรระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 00.01 น. ถึง 1 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. เท่านั้น
ช่วงปลายเทศกาล 4 วัน วิ่งทิศขาเข้ากรุงเทพฯ
- เปิดให้สัญจรระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2569 เวลา 06.00 น. ถึง 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. เท่านั้น
ทั้งนี้ ช่วงบางปะอิน – ปากช่อง จะปิดการจราจรชั่วคราวในวันที่ 2 มกราคม 2569 เวลา 00.01 – 06.00 น. เพื่อสลับทิศทางการเดินรถ
เงื่อนไขการใช้บริการและจุดขึ้น-ลง
สำหรับการเปิดทดลองให้บริการ M6 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 นี้ อนุญาตเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และกำหนดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง โดยประชาชนสามารถเข้า-ออกมอเตอร์เวย์ M6 ได้ 7 ด่าน ได้แก่
1. ด่านบางปะอิน : เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์ M9, ทล.9 (วงแหวนฝั่งตะวันตก) และ ทล.1 (ถ.พหลโยธิน)
2. ด่านหินกอง : เชื่อมต่อ ทล.33
3. ด่านสระบุรี : เชื่อมต่อ ทล.1 (ถ.พหลโยธิน)
4. ด่านแก่งคอย : เชื่อมต่อ ทล.3222
5. ด่านปากช่อง : เชื่อมต่อ ทล.2090
6. ด่านสีคิ้ว : เชื่อมต่อ ทล.201
7. ด่านขามทะเลสอ : เชื่อมต่อ ทล.290
รวมถึงเชื่อมต่อทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ทล.204) และสามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สะดวก
ตลอดเส้นทาง กรมทางหลวงได้จัดเตรียม ห้องน้ำชั่วคราวไว้บริการรวม 17 จุด กระจายอยู่ตลอดเส้นทาง ได้แก่
- บริเวณด่านฯ 14 จุด (ฝั่งขาเข้าและขาออก)
- จุดพักรถทับกวาง: กม.64+900 (ฝั่งขาออก)
- จุดพักรถสีคิ้ว: กม.147+000 (ฝั่งขาเข้าและขาออก)
กรมทางหลวงฝากเตือนผู้ใช้ทางให้ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ และศึกษาสารเส้นทางก่อนออกเดินทาง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)
ข้อมูลจาก : กรมทางหลวง
