“เชน ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์” แสดงวิสัยทัศน์ หลังได้รับเลือกเป็นแคนดิเดต พท.

เชน ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ โพสต์แนะนำตัว แสดงวิสัยทัศน์ หลังได้รับเลือกเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย ชูใช้ AI พัฒนาประเทศ

ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยและเป็นบุตรของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 26 ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแนะนำตัว โดยระบุว่า “สวัสดีครับ ผม “เชน” ครับ

หลายคนอาจคุ้นกับผมที่เป็นอาจารย์วิศวะ หรือลูกชายนักการเมือง แต่วันนี้ผมขอแนะนำตัวในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ที่เชื่ออย่างสุดหัวใจว่า “คนไทยก็มีศักยภาพ ที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตตัวเองได้”

ตลอดชีวิตการทำงานวิจัย ผมเชื่อว่า “คนไทยมีของ” อย่างมหาศาลครับ แต่เพราะ “โอกาส” และ “ทุน” ไม่เอื้ออำนวย เลยทำให้ประเทศเรายังย่ำอยู่กับที่ ซึ่งผมทนเห็นไม่ได้อีกต่อไป

ในวันที่โลกหมุนด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เราจะมัวแต่รอซื้อของเขาไม่ได้ เราต้องลุกขึ้นมาสร้างเอง และ ผมเชื่อว่าเรา “ทำได้” ครับ

4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร?

ผมมองเห็นภาพการ “ยกระดับคุณค่าการมีชีวิต” ของคนไทย ด้วย 3 หัวใจหลักครับ

– ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ : เราต้องเปลี่ยนจากผู้ซื้อ เป็น “ผู้สร้างนวัตกรรม” เราต้องมีความรู้ของเราเอง เพื่อกำหนดทิศทางอนาคตได้เองอย่างแท้จริง

– ผมเชื่อว่าเราต้องป้องกันปัญหา ก่อนเกิดปัญหา : เราจะใช้ Data และ AI มา “ป้องกันปัญหา” ทั้งเรื่องสุขภาพ การเกษตร และเศรษฐกิจ รวมถึงภัยธรรมชาติ เพื่อให้คนไทยรับมือกับทุกวิกฤตได้

– ผมเชื่อว่าความหลากหลายคือกุญแจสำคัญ : ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ “ทุกคน” เป็นพลัง ให้คนตัวเล็กทุกกลุ่มได้มีเครื่องมือ มีทุน และมีโอกาสปล่อยของอย่างเท่าเทียม

ผมขออาสาเข้ามาเป็น “ผู้นำ” ที่จะมาช่วยวางโครงสร้าง ผมจะใช้หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ และกติกาที่เป็นธรรม ที่พิสูจน์ได้ วัดผลได้ มาทำงานร่วมกับทุกคน เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้คนไทยเก่งๆ ได้เฉิดฉาย โดยเราจะใช้ “เสียง” ของทุกคน เพื่อออกแบบระบบที่ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำได้จริง

งานนี้ไม่ง่าย และผมทำคนเดียวไม่ได้ ผมต้องการ “ทีม” ซึ่งคือทุกท่าน เรามาเป็นทีมเดียวกันครับ

มาช่วยกันพิสูจน์สิ่งที่ผมเชื่อมาตลอดชีวิตว่า “ถ้าสภาพแวดล้อมดีพอ คนไทยธรรมดาๆ อย่างพวกเรา ก็สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้”

