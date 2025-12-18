สส.ญี่ปุ่น อภิปรายเดือด “แม่ไม่ได้เบ่งลูกออกมาเพื่อให้ไปตายในสนามรบ” ซัดเละนโยบาย นายกหญิงคนแรก
“แม่ไม่ได้เบ่งลูกออกมาเพื่อให้ไปตายในสนามรบ” ส.ส.พรรคเรวาฯ เปิดศึกโซโล่เดี่ยว 5 นาทีกลางสภาญี่ปุ่น เตือนสติอย่าหลงกล “นายกฯ หญิงคนแรก”
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณ วุฒิสภาญี่ปุ่น นางฟุมิโยะ โอคุดะ (Fumiyo Okuda) สมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเรวา ชินเซ็นกุมิ ได้ใช้เวลาอภิปรายเปลี่ยนรัฐสภาให้กลายเป็นเวทีปราศรัยเดือด พุ่งเป้าวิพากษ์วิจารณ์ นางซานาเอะ ทากาอิจิ นายกรัฐมนตรีหญิงญี่ปุ่น อย่างเผ็ดร้อน
โอคุดะ เริ่มต้นการอภิปรายด้วยการประกาศจุดยืนชัดเจนว่า เธอไม่ใช่หน่อเนื้อเชื้อไขนักการเมืองอาชีพ แต่เป็น “แม่ของลูก 3 คน” เป็นอดีตครูสอนเปียโนที่ตัดสินใจกระโดดเข้าสู่สนามการเมืองเพราะวิกฤตความเชื่อมั่น หากปล่อยบ้านเมืองไว้เช่นนี้ การเมืองที่อ้างว่าปกป้องเด็กอาจกลายเป็นการเมืองความรุนแรงที่ฆ่าเด็กในอนาคตอันใกล้
ไฮไลต์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อโอคุดะบีบให้นายกรัฐมนตรีทากาอิจิตอบคำถามด้วยเงื่อนไขเวลาที่จำกัด กล่าวว่า “คนเป็นแม่ไม่ได้คลอดลูกออกมาเพื่อให้ไปตายในสนามรบ ในฐานะตัวแทนของแม่ในประเทศนี้ที่อยากเห็นลูกหลานมีรอยยิ้ม ขอถามท่านนายกฯ ว่า หน้าที่ของนักการเมืองคือการรักษาชีวิตเด็กใช่หรือไม่? ท่านเป็นนายกฯ เพื่อปกป้องเด็กๆ ที่มานั่งฟังการประชุมในวันนี้ใช่หรือไม่? ท่านต้องสัญญากับดิฉันเดี๋ยวนี้ว่าจะไม่ส่งเด็กๆ ไปสนามรบ และจะไม่ดึงเด็กๆ เข้าไปพัวพันกับสงครามเด็ดขาด เวลามีน้อย ขอคำตอบแค่ ‘ใช่’ หรือ ‘ไม่ใช่’ ภายใน 10 วินาที”
ด้านนายกรัฐมนตรีทากาอิจิ ได้ลุกขึ้นตอบสั้นๆ ว่า “ดิฉันจะต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตอันสำคัญยิ่งของเด็กๆ ค่ะ”
หลังจากได้รับคำตอบ โอคุดะไม่ได้ตั้งคำถามต่อ แต่ใช้เวลาที่เหลืออีกประมาณ 5 นาที “ร่ายยาว” วิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาลอย่างรุนแรงเพียงฝ่ายเดียว โดยมีประเด็นสำคัญคือ
ต้านงบกลาโหม: โอคุดะโจมตีคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมที่ระบุว่า “ศูนย์กลางเศรษฐกิจจากนี้ไปคืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” โดยเธอชี้ว่านี่คือตรรกะวิบัติที่เปลี่ยนประเทศให้หากินกับการผลิตอาวุธฆ่าคน และตำหนิงบประมาณกลาโหม (งบทางทหาร) ที่สูงถึง 11 ล้านล้านเยน ว่าเป็นการพาประเทศย้อนกลับไปสู่ยุค “ประเทศมั่งคั่ง การทหารเข้มแข็ง” เหมือนเมื่อ 80 ปีก่อน แทนที่จะทุ่มเทให้กับการทูตเพื่อสันติภาพ
การศึกษาและกฎระเบียบอำนาจนิยม: เธอวิจารณ์ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเป็นรัฐขี้เหนียว ที่ไม่ลงทุนกับเด็ก (งบการศึกษาต่ำติดอันดับท้ายๆ ของ OECD) แต่กลับปล่อยให้โรงเรียนมีกฎระเบียบที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น บังคับใส่ชุดชั้นในสีขาว หรือห้ามดื่มน้ำในเวลาเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนการฝึกเด็กให้เป็นหุ่นยนต์ ที่เชื่อฟังคำสั่งโดยไม่โต้แย้ง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบสงคราม
โอคุดะกล่าวประโยคทองว่า “ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยคะ อย่าได้ถูกหลอกเพียงเพราะเห็นว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกเด็ดขาด นี่คือโฉมหน้าแท้จริงของการเมืองแบบทากาอิจิและพรรค LDP”
ไม่เพียงแต่รัฐบาล โอคุดะยังหันไปวิจารณ์พรรคฝ่ายค้านอื่นๆ ว่าไร้ซึ่งความตึงเครียด แอบเป็นมิตรกับรัฐบาล ชื่นชมกันเองในการอภิปราย และสุดท้ายก็ร่วมมือกันผ่านกฎหมายที่ทอดทิ้งประชาชน เปรียบเปรยว่าในสภานี้มีแต่ “ชนชั้นขุนนาง” ที่ไม่สนความเดือดร้อนของคนข้างนอก
ตลอดการอภิปราย บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยเสียงประท้วงและความวุ่นวาย เมื่อโอคุดะกล่าวจบ นายมาซาโตะ ฟูจิกาวะ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวตักเตือนว่า “มีการทักท้วงว่าถ้อยคำของท่านโอคุดะมีความไม่เหมาะสม ทางคณะกรรมการจะตรวจสอบบันทึกการประชุมและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป”
