อึ้ง! ยายชาวญี่ปุ่น วัย 92 ปี ผงาดคว้าแชมป์ "Tekken 8" สยบคู่แข่งรุ่นน้องราบคาบ

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 18:30 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 13:55 น.
ทั่วโลกอึ้ง! ยายชาวญี่ปุ่น วัย 92 ปี ผงาดคว้าแชมป์ "Tekken 8" สยบคู่แข่งรุ่นน้องราบคาบ

เกมเมอร์วัยเก๋า! ยายชาวญี่ปุ่น วัย 92 ปี ผงาดคว้าแชมป์ Tekken 8 สยบคู่แข่งรุ่นน้องวัย 74 ปีราบคาบ ตอกย้ำความสำเร็จ “วงการอีสปอร์ตไม่มีขีดจำกัดเรื่องอายุ”

กำลังเป็นไวรัลกระฉ่อนวงการอีสปอร์ตโลก เมื่อสำนักข่าวต่างประเทศ UPI รายงานผลการแข่งขันเกมต่อสู้ชื่อดังอย่าง “Tekken 8” ในทัวร์นาเมนต์สำหรับผู้สูงอายุครั้งที่ 12 ซึ่งจัดโดยสมาคมแคร์อีสปอร์ต (Care eSports Association) ปรากฎว่า ฮิซาโกะ ซาไก (Hisako Sakai) วัย 92 ปี สามารถโชว์ทักษะการบังคับตัวละครได้อย่างแม่นยำ จนคว้าอันดับ 1 มาครองได้สำเร็จ

ฃในรอบชิงชนะเลิศ คุณยายซาไกเลือกตัวละคร “Claudio” เข้าห้ำหั่น ก่อนจะเชือดเฉือนเอาชนะ โกโร ซูกิยามะ (Goro Sugiyama) คู่แข่งหนุ่มรุ่นน้องวัย 74 ปีที่เลือกใช้ตัวละคร “Lili” ไปได้อย่างสมศักดิ์ศรี ท่ามกลางการถ่ายทอดสดและพากย์สดผ่านระบบออนไลน์บนยูทูบที่มีผู้ชมทั่วโลกช่วยลุ้นกันจนตัวโก่ง

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีเกมเมอร์วัยเก๋าเข้าร่วมแข่งขันประชันฝีมือทั้งหมด 8 คน ซึ่งมีช่วงอายุตั้งแต่ 73 ปี ถึง 95 ปี โดยทางสมาคมแคร์อีสปอร์ตได้เริ่มจัดการแข่งขันนี้มาตั้งแต่ปี 2019 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุในจังหวัดมิเอะ, ไอจิ และกิฟุ

การที่ คุณยายฮิซาโกะ ซาไก วัย 92 ปี คว้าแชมป์มาได้ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนทั่วโลก ทั้งเกมเมอร์รุ่นใหม่ และแฟนคลับเอง แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีและเกมไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับผู้สูงวัย

ขณะที่ทางผู้จัดงานตั้งเป้าที่จะยกระดับการแข่งขันจากระดับท้องถิ่นสู่ทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศในอนาคต เพื่อตอกย้ำว่า “วงการอีสปอร์ตไม่มีขีดจำกัดเรื่องอายุ”

