พรรคชาติพัฒนา ยกธงขาว ไม่ส่งผู้สมัคร สส. ลงเลือกตั้ง 69
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ แถลง พรรคชาติพัฒนา ยกธงขาว ไม่ส่งผู้สมัคร สส. ลงเลือกตั้ง 2569 หลัง 2 สส เขต ย้ายศบพรรคภูมิใจไทย
วันนี้ 18 ธันวาคม 2568 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา แถลงหลังการประชุมภายใน ยืนยัน ไม่ส่งผู้สมัครลงชิงชัยในสนามเลือกตั้ง‘69 มองเป็นการเมือง 3 พรรค ไม่เอื้อพรรคเล็ก แต่ย้ำว่า พรรคยังอยู่ต่อไป และยังไม่ย้ายไปร่วมพรรคใด
หลังจากก่อนหน้านี้นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เปิดเผยว่า พรรคขนาดเล็กไปต่อได้ยาก ขณะที่ความเคลื่อนไหวของสส.ภายในพรรค นายประสาท ตันประเสริฐ อดีต สส.นครสวรรค์ พรรคชาติพัฒนาได้ ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา และไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้ว พร้อมกับแจ้งความจำนงที่จะลงสมัครเป็น สส.นครสวรรค์ของพรรคภูมิใจไทย
นายประสาทให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้แจ้งไปยังนายสุวัจน์ให้รับทราบแล้ว และได้เข้าร่วมประชุมพรรคภูมิใจไทย เมื่อ 15 ธ.ค. ซึ่งจากการหารือกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยแล้ว จะส่งตนให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส.ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง
ขณะที่นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา อดีตสส.ปราจีนบุรี พรรคชาติพัฒนานั้นมีแนวโน้มที่จะย้ายสังกัดเช่นเดียวกัน
นี่จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจไม่ส่งสส.ลงเลือกตั้ง 2569 นี้ เพราะมองว่าเป็นไปได้ยากที่จะชนะคะแนนเสียง
