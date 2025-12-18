ข่าว

“หมอบอส” มาสเตอร์เชฟ UK คนแรกของไทย ลงเลือกตั้ง สส.สงขลา พรรคประชาชน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 14:15 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 14:15 น.
70
"หมอบอส" มาสเตอร์เชฟ UK คนแรกของไทย ลงเลือกตั้ง สส.สงขลา พรรคประชาชน

“หมอบอส” MasterChef UK คนแรกของไทย ประกาศลงสมัคร สส.สงขลา เขต 3 พรรคประชาชน เผยทิ้งงานวิจัย เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงระบบทุนวิจัย-แก้ปัญหาท้องถิ่น

รศ.ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ หรือ หมอบอส มาสเตอร์เชฟยูเค ปี 2018 หมอชาวไทยคนแรกในรายการเรียลลิตี้ทำอาหารระดับโลกอย่างมาสเตอร์เชฟ ได้เปิดเผยผ่านโพสต์ในเฟซบุ๊กว่า “ผมตัดสินใจลง สส สงขลา เขต 3 พรรคประชาชนครับ”

นวมินทร์ ระบุว่า “เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิต ยากกว่าออกจากเป็นหมอไปเรียนปริญญาเอก ออกจากปริญญาเอกไปแข่ง MasterChef UK เพราะนี่คือการทิ้งความฝันทั้งชีวิตไปทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดเอาไว้เลยว่าอยากเป็น ที่รอเปิดตัว เพราะอยากทำงานที่รักมาก จนวินาทีสุดท้าย รักงาน รักทีม รักศิษย์ รักโอกาสที่คณะและมหาวิทยาลัยมอบให้

โพสต์เฟซบุ๊กของหมอบอส
FB/ Nawamin Pinpathomrat

ทำไมถึงลงการเมือง ทำงานวิจัยไปถึงขั้นที่พอขอเป็นศาสตราจารย์ได้ แล้วมาตกผลึกว่าอุปสรรคที่ผมเจอมา ฝ่าฟันมา รุ่นน้อง เพื่อน ๆ นักวิจัยยังต้องทนกับมันต่อจริง ๆ หรอ ทุนวิจัยที่ไม่เพียงพอ ทำก่อนจ่ายทีหลัง ทำบัญชีเก็บใบเสร็จจนไม่ได้ทำงานจริง

และสุดท้าย การให้ทุนวิจัยที่ไม่กระจาย แต่กระจุกอยู่แต่กลุ่มเดิม ๆ สถาบันเดิม “ถ้าเค้าทำไม่ได้ มอ. จะทำได้หรอ” เป็นคำพูดที่ทำให้ผมรู้ว่า ผมต้องออกมา เพื่อมาทำงานอีกภาพที่จะทำให้มันสมองของประเทศ ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

แล้ววิจัยที่ดี มันกินอิ่มถึงประชาชนหรอ ถึงครับ ถึงแน่นอน วิจัยมันต้องแก้ปัญหาท้องถิ่น แก้ปัญหาจังหวัด ปัญหาประเทศ ปัญหาโลกก็ต้องแก้ แต่เอาปัญหาท้องถิ่นก่อนเลย

น้ำท่วม ใครจัดการปัญหานี้ได้ดีที่สุด เป็นที่พึ่งให้คนในพื้นที่ได้จริง ทำให้ผมมั่นใจ ว่าถ้าผมให้มหาวิทยาลัยได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ประโยชน์จะตกแก่ประชาชนอย่างแน่นอน ผม“หมอบอส พร้อมใช้” พร้อมทำ พร้อมชนะไปกับทุกคน”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“สนธิญา” ยื่น บช.น. ตรวจสอบ “Tokyogurl” โกงแข่ง RoV ทำขายหน้าทั่วโลก

6 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! หาดใหญ่ปัก “ธงเหลือง” แจ้งเตือน 4 ถนนสายหลัก-ชุมชนริมคลอง รับมือเสี่ยงน้ำท่วม

11 นาที ที่แล้ว
เจนสุดา ร่ายยาว 13 ปีทำแบรนด์ด้วยตนเอง ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ บันเทิง

เจนสุดา พูดตรง ๆ ไม่เคยคิดโกง ไม่รวยด้วยเงินคนอื่น เจนี่-วุ้นเส้น เมนต์ทันที

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ฟุตซอลหญิงไทย” แก้ตัวสำเร็จ อัดฟิลิปปินส์ยับ คว้าเหรียญทองแดง ซีเกมส์ 2025

13 นาที ที่แล้ว
เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน ข่าวต่างประเทศ

เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน

29 นาที ที่แล้ว
รู้จัก เฉาเทียนไค พระเอกจีนคนดัง พลิกชีวิตจากเทรนเนอร์ฟิตเนส สู่ดาวรุ่งมินิซีรีส์ตัวท็อป บันเทิง

รู้จัก เฉาเทียนไค พระเอกจีนคนดัง พลิกชีวิตจากเทรนเนอร์ฟิตเนส สู่ดาวรุ่งมินิซีรีส์ตัวท็อป

38 นาที ที่แล้ว
ภาพสะพานลอยถล่มที่ถนนเทพรัตน แสดงถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุอายัดคนขับรถ. ข่าว

อายัดคนขับรถ ต้นเหตุ สะพานลอยถล่ม เผยความเสียหายกว่า 10 ล้าน

49 นาที ที่แล้ว
หมวดก้อง เล่านาทีกระสุนเจาะอกติดมือถือ ข่าว

หมวดก้อง เล่านาทีเฉียดตาย กระสุนเจาะอก ถูกสะเก็ดระเบิด รอดปาฏิหาริย์

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อันวาร์ เผย ไทย-กัมพูชา ตกลงร่วมประชุมถกปัญหาชายแดน 22 ธ.ค.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การประสานงานระหว่างกองทัพเรือและ ปตท. เพื่อป้องกันภัยคุกคาม ข่าว

พบโดรนปริศนา ป่วนแท่นน้ำมันอ่าวไทย ทร. ส่งเรือรบ-อากาศยานไล่ล่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอบอส&quot; มาสเตอร์เชฟ UK คนแรกของไทย ลงเลือกตั้ง สส.สงขลา พรรคประชาชน ข่าว

“หมอบอส” มาสเตอร์เชฟ UK คนแรกของไทย ลงเลือกตั้ง สส.สงขลา พรรคประชาชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ โจ้ พฤทธิกร สาระกุล นักโทษคดี 112 ที่ถูกจำคุก 20 ปี ข่าว

ประวัติ โจ้ พฤทธิกร สาระกุล นักโทษคดี 112 โดนคุก 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จีน คุย ทัพบกฯ ชี้รัฐบาลกัมพูชา มีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด โพสต์เตือนคนไทยเตรียมรับมือวิกฤตการเงิน ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย วิกฤตเงินเฟ้อ-สงครามใหญ่ คนเห็นด้วย ไลก์พุ่ง 6 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลแห่แชร์ ทหารเขมรโชว์ฟิต วิดพื้นท่าสุดแปลกทั้งกอง ทำเอาชาวเน็ตแซวยับ ข่าว

โซเชียลแห่แชร์ ทหารเขมรโชว์ฟิต วิดพื้นท่าสุดแปลกทั้งกอง ทำเอาชาวเน็ตแซวยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับ อาสากู้ภัยดัง ข่มขืนเด็กหญิง 5 ขวบ คากุฏิวัด ข่าวอาชญากรรม

จับ อาสากู้ภัยดัง ข่มขืนเด็กหญิง 5 ขวบ คากุฏิวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนด่วน! หาดใหญ่ฝนตกหนักก่อนเที่ยง &quot;คลอง 30&quot; ขยะอุดตัน หวั่นน้ำล้นตลิ่ง ข่าว

เตือนด่วน! หาดใหญ่ฝนตกหนักบ่าย 2 “คลอง 30” ขยะอุดตัน หวั่นน้ำล้นตลิ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลพิพากษาจำคุก สองครูฝึก 8 เดือน คดีพลทหารเสียชีวิตหลังการฝึก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉยับ! 2 พ่อลูกมือปืน &quot;หาดบอนได&quot; ซุกโรงแรมโสเภณี ก่อนก่อเหตุสังหารหมู่ ข่าวต่างประเทศ

แฉยับ 2 พ่อลูกมือปืน “หาดบอนได” ซุกโรงแรมโสเภณี ก่อนก่อเหตุสังหารหมู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ไทยใช้ F-16 ถล่มปอยเปต ทิ้งไข่ใส่ศูนย์กลางของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้แทน EU เสนอใช้ภาพดาวเทียม ตรวจสอบชายแดน ไทย-กัมพูชา หวังลดความตึงเครียด ข่าวต่างประเทศ

ผู้แทน EU เสนอใช้ภาพดาวเทียม ตรวจสอบชายแดน ไทย-กัมพูชา หวังลดความตึงเครียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี จ.ส.อ.พรศักดิ์ ทหารกล้าพลีชีพปกป้องแผ่นดินไทย ชายแดนสระแก้ว ข่าว

สดุดี จ.ส.อ.พรศักดิ์ ทหารกล้าพลีชีพปกป้องแผ่นดินไทย ชายแดนสระแก้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไปรษณีย์ไทย เก็บภาษีนำเข้าทุกชิ้น ต้องจ่ายก่อนรับของ เริ่ม 1 ม.ค.69 เศรษฐกิจ

ขาช้อปเตรียมตัว ต้องเสียภาษีนำเข้าทุกชิ้น จ่ายก่อนรับของ เริ่ม 1 ม.ค.69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“บัวขาว” งง! เจอเขมรปั่นข่าว มอบกระสุนให้กองทัพและข้อมูลลับทหารสยาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 14:15 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 14:15 น.
70
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
เจนสุดา ร่ายยาว 13 ปีทำแบรนด์ด้วยตนเอง ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

เจนสุดา พูดตรง ๆ ไม่เคยคิดโกง ไม่รวยด้วยเงินคนอื่น เจนี่-วุ้นเส้น เมนต์ทันที

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

“ฟุตซอลหญิงไทย” แก้ตัวสำเร็จ อัดฟิลิปปินส์ยับ คว้าเหรียญทองแดง ซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน

เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button