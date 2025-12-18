“หมอบอส” มาสเตอร์เชฟ UK คนแรกของไทย ลงเลือกตั้ง สส.สงขลา พรรคประชาชน
“หมอบอส” MasterChef UK คนแรกของไทย ประกาศลงสมัคร สส.สงขลา เขต 3 พรรคประชาชน เผยทิ้งงานวิจัย เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงระบบทุนวิจัย-แก้ปัญหาท้องถิ่น
รศ.ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ หรือ หมอบอส มาสเตอร์เชฟยูเค ปี 2018 หมอชาวไทยคนแรกในรายการเรียลลิตี้ทำอาหารระดับโลกอย่างมาสเตอร์เชฟ ได้เปิดเผยผ่านโพสต์ในเฟซบุ๊กว่า “ผมตัดสินใจลง สส สงขลา เขต 3 พรรคประชาชนครับ”
นวมินทร์ ระบุว่า “เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิต ยากกว่าออกจากเป็นหมอไปเรียนปริญญาเอก ออกจากปริญญาเอกไปแข่ง MasterChef UK เพราะนี่คือการทิ้งความฝันทั้งชีวิตไปทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดเอาไว้เลยว่าอยากเป็น ที่รอเปิดตัว เพราะอยากทำงานที่รักมาก จนวินาทีสุดท้าย รักงาน รักทีม รักศิษย์ รักโอกาสที่คณะและมหาวิทยาลัยมอบให้
ทำไมถึงลงการเมือง ทำงานวิจัยไปถึงขั้นที่พอขอเป็นศาสตราจารย์ได้ แล้วมาตกผลึกว่าอุปสรรคที่ผมเจอมา ฝ่าฟันมา รุ่นน้อง เพื่อน ๆ นักวิจัยยังต้องทนกับมันต่อจริง ๆ หรอ ทุนวิจัยที่ไม่เพียงพอ ทำก่อนจ่ายทีหลัง ทำบัญชีเก็บใบเสร็จจนไม่ได้ทำงานจริง
และสุดท้าย การให้ทุนวิจัยที่ไม่กระจาย แต่กระจุกอยู่แต่กลุ่มเดิม ๆ สถาบันเดิม “ถ้าเค้าทำไม่ได้ มอ. จะทำได้หรอ” เป็นคำพูดที่ทำให้ผมรู้ว่า ผมต้องออกมา เพื่อมาทำงานอีกภาพที่จะทำให้มันสมองของประเทศ ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
แล้ววิจัยที่ดี มันกินอิ่มถึงประชาชนหรอ ถึงครับ ถึงแน่นอน วิจัยมันต้องแก้ปัญหาท้องถิ่น แก้ปัญหาจังหวัด ปัญหาประเทศ ปัญหาโลกก็ต้องแก้ แต่เอาปัญหาท้องถิ่นก่อนเลย
น้ำท่วม ใครจัดการปัญหานี้ได้ดีที่สุด เป็นที่พึ่งให้คนในพื้นที่ได้จริง ทำให้ผมมั่นใจ ว่าถ้าผมให้มหาวิทยาลัยได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ประโยชน์จะตกแก่ประชาชนอย่างแน่นอน ผม“หมอบอส พร้อมใช้” พร้อมทำ พร้อมชนะไปกับทุกคน”
