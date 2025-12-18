นานา เผยสภาพจิตใจลูกแฝด หลังเกิดคดีฉาว ยันไม่ปิดบัง เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น

นานา ไรบีนา เผยสภาพจิตใจลูกแฝด บีน่า-บรูคลิน หลังเกิดคดีฉาวฉ้อโกง ยอมรับบอกความจริงทุกอย่างว่าทำอะไรผิด เด็ก ๆ พยายามเดินหน้าท่ามกลางกระแสสังคมที่กดดัน
ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีของ นานา ไรบีนา หลังตกเป็นข่าวใหญ่ในคดีฉ้อโกงซึ่งภายหลังได้รับสิทธิ์ประกันตัว เจ้าตัวพร้อมสามี เวย์ ไทยเทเนียม ก็เดินหน้าทำงานอย่างหนัก ขึ้นไลฟ์ขายของทุกวัน เพื่อหาเงินมาสะสางหนี้สินที่ก่อขึ้นทั้งหมด
ล่าสุดระหว่างการไลฟ์สดขายสินค้า ดีเจบอย ฌาฆฤณ อาสาเป็นตัวแทนชาวเน็ตถามคำถามกับ นานา เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสภาพจิตใจของลูกแฝด น้องบีน่า กับ น้องบรูคลิน เป็นอย่างไรบ้างหลังเกิดเรื่อง
นานา ไรบีนา เผยว่า “เด็ก ๆ เขาก็กำลังจะ… คิดว่าเขาก็เข้าใจในประมาณนึง ความวัยของเขา เราก็ไม่ได้โกหกอะไรเขา ก็เล่าสถานการณ์ไปว่าคืออะไรบ้าง
เขาก็พยายามจะเดินหน้าต่อ ด้วยความที่เราเป็นครอบครัวที่มีอะไรก็บอกกับลูก ก็เล่าเขา น้องก็เข้มแข็ง ตรงไหนเขาไม่เข้าใจเขาก็มาถาม ถามว่ามีบ้างไหมที่เขารู้สึกเพลีย ก็ต้องมี
ก็ให้เขาเติบโตไปตามวัยของเขา ก็จะสอนเขาว่าบางชีวิตมันก็สมบูรณ์แบบบ้าง ไม่สมบูรณ์แบบบ้าง สิ่งที่แม่ผิดคืออะไร สิ่งที่แม่ทำไม่ถูกต้องคืออะไร ก็อธิบายเขาไม่มีการปิดบังอะไรใด ๆ กับลูกเลย”
