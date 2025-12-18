โชติศักดิ์ อ่อนสูง ถอนตัว สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เซ่นดราม่าปมวิพากษ์อิสลาม
“โชติศักดิ์ อ่อนสูง” ประกาศถอนตัว ว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน หลังถูกดราม่าปมวิพากษ์ศาสนา
เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2568 นายโชติศักดิ์ อ่อนสูง ว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า เพื่อไม่ให้ข้อถกเถียงเกี่ยวกับผมกระทบถึงพรรค ผมจึงขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคประชาชนครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายโชติศักดิ์ คือนักกิจกรรม และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยเขาคือหนึ่งในบุคคลแรก ๆ ที่ปรากฏผ่านหน้าสื่อเรื่องสิทธิการ “ไม่ยืน” ในโรงภาพยนตร์ ช่วงการฉายเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้นเขาได้เคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่อยมานับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
ขณะที่สาเหตุประการสำคัญทำให้นายโชติศักดิ์ถอนตัว เนื่องจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงแนวคิดของเขาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
ด้าน นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้ว่า ความกล้าคิดกล้าทำ กับบททดสอบด้านสิทธิมนุษยชนของการเมืองประชาธิปไตย
ความกล้าคิดกล้าทำและความคิดสร้างสรรค์ เป็นคุณสมบัติสำคัญของสังคมประชาธิปไตย เพราะเป็นแรงผลักให้เกิดการตั้งคำถาม การถกเถียง และการขยับกรอบเดิมของสังคมไปข้างหน้า นักการเมือง นักกิจกรรม หรือบุคคลสาธารณะจำนวนมากได้รับการยอมรับจากสังคม ก็เพราะความกล้าที่จะคิดต่างและแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความกล้าในทางการเมืองควรเดินไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อคุณค่าพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนเสมอ
จากประเด็นการแชร์และถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวคิดและความเห็นในสื่อออนไลน์ของคุณโชติศักดิ์ อ่อนสูง ผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ลำดับที่ 19 โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางเพศ ความยินยอม (consent) และการสื่อสารต่อผู้หญิงและ LGBTQ+ การแลกเปลี่ยนเหล่านี้สะท้อนว่า ความกล้าคิดกล้าพูดในพื้นที่สาธารณะ เป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับผลกระทบต่อกลุ่มคนที่เปราะบางในสังคม
การเมืองที่มุ่งสู่ความก้าวหน้า จึงไม่ควรมองสิทธิของผู้หญิงและ LGBTQ+ เป็นประเด็นรอง หรือเป็นเพียงเรื่องเฉพาะกลุ่ม เมื่อเทียบกับการสร้างภาพลักษณ์หรือสัญลักษณ์ทางการเมืองด้านอื่น เพราะสิทธิในร่างกาย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน คือรากฐานของประชาธิปไตยที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง
ในฐานะอดีตผู้แทนราษฎร จากพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล สู่พรรคประชาชน และผลักดันกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม มาตลอด เชื่อว่าการขับเคลื่อนทางการเมืองและความเท่าเทียม จำเป็นต้องอาศัยทั้งความกล้าคิดกล้าทำ และการยืนหยัดบนฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ไม่เลือกหยิบเฉพาะบางมิติ และไม่ปล่อยให้เสียงของผู้ได้รับผลกระทบถูกกลบไปด้วย symbolic politics ใด ๆ เพราะความกล้าทางการเมืองที่ไม่รับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่สิ่งที่สังคมประชาธิปไตยควรยกย่อง
