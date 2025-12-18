ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟสาว ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่อีก
ลิงจอมแสบ ขโมยแก้วกาแฟนักท่องเที่ยวสาว แต่กรรมตามทัน กาแฟร้อนหกใส่ไข่เต็มๆ จนสะดุ้งโหยง แถมเกรี้ยวกราดใส่สาวกลับอีก
กลายเป็นคลิปวิดีโอเรียกเสียงฮาที่มียอดผู้เข้าชมถล่มทลายกว่า 9.7 ล้านครั้งในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้โซเชียลมีเดียชื่อ Natasha ได้โพสต์นาทีระทึกปนขำขัน ขณะท่องเที่ยวในเกาะบาหลี แล้วถูกลิงเจ้าถิ่นฉกแก้วกาแฟไปต่อหน้าต่อตา
โดยเจ้าจ๋อตัวแสบเข้าใจผิดคิดว่าเป็นขนมหรือเครื่องดื่มหวานฉ่ำ จึงรีบคว้าแก้วไปครอบครองด้วยความรวดเร็ว
เหตุการณ์กลับตาลปัตรทันทีเมื่อแก้วกาแฟที่ขโมยไปนั้นดันเป็นกาแฟร้อน ทันทีที่ลิงพยายามแกะฝาแก้วเพื่อดมกลิ่นพิสูจน์ความอร่อย กลับพบว่ากลิ่นไม่ถูกใจจึงเผลอปล่อยมือทำแก้วตะแคง ส่งผลให้น้ำกาแฟร้อน ๆ ไหลหกรดลงมาตามร่องหินและ บริเวณไข่ของเจ้าลิงเข้าอย่างจัง จนสะดุ้งโหยงตัวลอยด้วยความร้อนและตกใจ
ความเจ็บแสบจากกาแฟร้อนทำให้ลิงอารมณ์เสียหนักมาก จนไม่รู้จะไปลงกับใคร จึงหันมาแยกเขี้ยวขู่คำรามใส่ Natasha เจ้าของแก้วกาแฟเพื่อระบายอารมณ์แก้เขิน
ด้าน Natasha ได้ออกมาอัปเดตภายหลังว่า ตนเองปลอดภัยดีและไม่ได้รับอันตรายจากการถูกลิงโจมตีแต่อย่างใด เหตุการณ์นี้กลายเป็นอุทาหรณ์ขำขันที่ชาวเน็ตต่างลงความเห็นตรงกันว่ากรรมตามสนองแบบติดจรวดจริงๆ
