ข่าวต่างประเทศ

ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟสาว ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่อีก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 15:58 น.
51
ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟ ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่สาวอีก

ลิงจอมแสบ ขโมยแก้วกาแฟนักท่องเที่ยวสาว แต่กรรมตามทัน กาแฟร้อนหกใส่ไข่เต็มๆ จนสะดุ้งโหยง แถมเกรี้ยวกราดใส่สาวกลับอีก

กลายเป็นคลิปวิดีโอเรียกเสียงฮาที่มียอดผู้เข้าชมถล่มทลายกว่า 9.7 ล้านครั้งในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้โซเชียลมีเดียชื่อ Natasha ได้โพสต์นาทีระทึกปนขำขัน ขณะท่องเที่ยวในเกาะบาหลี แล้วถูกลิงเจ้าถิ่นฉกแก้วกาแฟไปต่อหน้าต่อตา

โดยเจ้าจ๋อตัวแสบเข้าใจผิดคิดว่าเป็นขนมหรือเครื่องดื่มหวานฉ่ำ จึงรีบคว้าแก้วไปครอบครองด้วยความรวดเร็ว

เหตุการณ์กลับตาลปัตรทันทีเมื่อแก้วกาแฟที่ขโมยไปนั้นดันเป็นกาแฟร้อน ทันทีที่ลิงพยายามแกะฝาแก้วเพื่อดมกลิ่นพิสูจน์ความอร่อย กลับพบว่ากลิ่นไม่ถูกใจจึงเผลอปล่อยมือทำแก้วตะแคง ส่งผลให้น้ำกาแฟร้อน ๆ ไหลหกรดลงมาตามร่องหินและ บริเวณไข่ของเจ้าลิงเข้าอย่างจัง จนสะดุ้งโหยงตัวลอยด้วยความร้อนและตกใจ

สีหน้าตกใจและเจ็บปวดของลิงหลังโดนกาแฟลวก
FB/ natasha_natalislin

ความเจ็บแสบจากกาแฟร้อนทำให้ลิงอารมณ์เสียหนักมาก จนไม่รู้จะไปลงกับใคร จึงหันมาแยกเขี้ยวขู่คำรามใส่ Natasha เจ้าของแก้วกาแฟเพื่อระบายอารมณ์แก้เขิน

ด้าน Natasha ได้ออกมาอัปเดตภายหลังว่า ตนเองปลอดภัยดีและไม่ได้รับอันตรายจากการถูกลิงโจมตีแต่อย่างใด เหตุการณ์นี้กลายเป็นอุทาหรณ์ขำขันที่ชาวเน็ตต่างลงความเห็นตรงกันว่ากรรมตามสนองแบบติดจรวดจริงๆ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟ ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่สาวอีก ข่าวต่างประเทศ

ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟสาว ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่อีก

12 วินาที ที่แล้ว
น้องสาว &quot;ยศชนัน&quot; แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย ข่าวการเมือง

น้องสาว “ยศชนัน” แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

1 นาที ที่แล้ว
แซร์ หลิน เคียน นักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงจากสิงคโปร์ วัย 19 ปี ข่าวกีฬา

เปิดวาร์ป แซร์ หลิน เคียน ปิงปองหญิง สิงคโปร์ วัย 19 ปี คู่ปรับสุดแกร่ง ซีเกมส์ 2025

5 นาที ที่แล้ว
เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้ บันเทิง

เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 18 ธ.ค. 68 ไทยขาดอีก 5 เหรียญแตะ 200 ทอง

20 นาที ที่แล้ว
&#039;จุลพันธ์&#039; ยันส่งครบ 400 เขต เผยกระแส เชน ยศชนัน แรงมาก มั่นใจเพื่อไทยคว้าชัยแน่นอน ข่าว

‘จุลพันธ์’ ยันส่งครบ 400 เขต เผยกระแส เชน ยศชนัน แรงมาก มั่นใจเพื่อไทยคว้าชัยแน่นอน

20 นาที ที่แล้ว
Too Fast To Sleep สยามสแควร์ ปิดให้บริการ 24 ธ.ค. 68 ข่าว

ใจหาย Too Fast To Sleep สยาม โบกมือลา 24 ธ.ค.นี้ ปิดฉากความทรงจำ 10 ปี

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“กู๊ดวิว” ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์ นักกระโดดน้ำชายไทย คว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ ครั้งแรกรอบ 22 ปี

28 นาที ที่แล้ว
เช็กด่วน! เงื่อนไขการเข้าชม ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ไทย-เวียดนาม ข่าวกีฬา

เช็กด่วน! เงื่อนไขการเข้าชม ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ไทย-เวียดนาม

36 นาที ที่แล้ว
วันโอนเงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 เข้าวันไหน? ปฏิทินเงินบำนาญ-ทหารกองเกิน

48 นาที ที่แล้ว
ชายปีนเสาสูงในปอยเปตเพื่อปักธงชาติจีนในสถานการณ์ตึงเครียด ข่าว

คลิป สแกมเมอร์ในปอยเปต ปีนเสาปักธงจีน โบกขอชีวิต F-16 ไทย หลังถล่มฐาน

58 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดข้อมูล บริษัท ชีเสิร์ฟ จำกัด ของว่าที่ CEO น้องเกล แอบิเกล ทุนจดทะเบียนเป็นล้าน

60 นาที ที่แล้ว
เปิดช่องทาง ยื่นเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั้งในเขต-นอกเขต เริ่มลงทะเบียน 20 ธ.ค.นี้ ข่าว

เปิดช่องทาง ยื่นเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั้งในเขต-นอกเขต เริ่มลงทะเบียน 20 ธ.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งในเขมร เขียนบทความโจมตีไทย ใช้มุกเดิมช่วงสงครามโลก หาเรื่องรุกรานกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งในเขมร เขียนบทความโจมตีไทย ใช้มุกเดิมช่วงสงครามโลก หาเรื่องรุกรานกัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาทคืน กรณีได้ซ้ำ เศรษฐกิจ

วิธีคืนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 ถ้าได้ซ้ำซ้อน แอปฯ กรุงไทย พบสวมสิทธิ์ผิดกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชติศักดิ์ อ่อนสูง ถอนตัว สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เซ่นดราม่าปมวิพากษ์อิสลาม ข่าวการเมือง

โชติศักดิ์ อ่อนสูง ถอนตัว สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เซ่นดราม่าปมวิพากษ์อิสลาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคชาติพัฒนา ยกธงขาว ไม่ส่งผู้สมัคร สส. ลงเลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา เผยสภาพจิตใจลูกแฝด หลังเกิดคดีฉาว ยันไม่ปิดบัง เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น บันเทิง

นานา เผยสภาพจิตใจลูกแฝด หลังเกิดคดีฉาว ยันไม่ปิดบัง เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊ง รุดเยี่ยม ทักษิณ เผยพ่อส่งกำลังใจถึง &quot;เชน ยศชนัน&quot; ดีใจหลานชายเป็น 1 ในแคนดิเดตนายกฯ ข่าว

อุ๊งอิ๊ง รุดเยี่ยม ทักษิณ เผยพ่อส่งกำลังใจถึง “เชน ยศชนัน” หลานชายแคนดิเดตนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิญา” ยื่น บช.น. ตรวจสอบ “Tokyogurl” โกงแข่ง RoV ทำขายหน้าทั่วโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! หาดใหญ่ ปัก “ธงเหลือง” แจ้งเตือน 4 ถนนสายหลัก-ชุมชนริมคลอง รับมือเสี่ยงน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนสุดา ร่ายยาว 13 ปีทำแบรนด์ด้วยตนเอง ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ บันเทิง

เจนสุดา พูดตรง ๆ ไม่เคยคิดโกง ไม่รวยด้วยเงินคนอื่น เจนี่-วุ้นเส้น เมนต์ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ฟุตซอลหญิงไทย” แก้ตัวสำเร็จ อัดฟิลิปปินส์ยับ คว้าเหรียญทองแดง ซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน ข่าวต่างประเทศ

เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 15:58 น.
51
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้องสาว &quot;ยศชนัน&quot; แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

น้องสาว “ยศชนัน” แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
แซร์ หลิน เคียน นักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงจากสิงคโปร์ วัย 19 ปี

เปิดวาร์ป แซร์ หลิน เคียน ปิงปองหญิง สิงคโปร์ วัย 19 ปี คู่ปรับสุดแกร่ง ซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้

เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 18 ธ.ค. 68 ไทยขาดอีก 5 เหรียญแตะ 200 ทอง

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button