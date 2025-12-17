ข่าวต่างประเทศ

วิจัยเตือน ขนมปังปิ้ง อาหารเช้าคนชอบกิน ปรุงผิดวิธี เสี่ยงหัวใจวาย-สโตรกพุ่ง 60%

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 10:30 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 10:30 น.
76
วิจัยเตือน ขนมปังปิ้ง อาหารเช้าคนชอบกิน ปรุงผิดวิธี เสี่ยงหัวใจวาย-สโตรกพุ่ง 60%

สายอาหารเช้าต้องระวัง วิจัยชี้ “ขนมปังปิ้ง-กาแฟ” หากปรุงผิดวิธี เสี่ยงหัวใจวาย-สโตรกพุ่ง 60% แนะสังเกตสี “เหลืองทอง” ปลอดภัยสุด

ทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวสเปน ออกโรงเตือนผู้บริโภคถึงภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในเมนูอาหารเช้ายอดฮิต โดยค้นพบข้อมูลสำคัญว่า สารเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างการปรุงอาหารด้วยความร้อนสูง อาจเป็นตัวการสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ได้สูงถึงร้อยละ 60

รู้จัก อะคริลาไมด์ ภัยร้ายในรอยไหม้ มันไม่ได้เป็นสารที่เติมลงไปในอาหาร แต่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อนำอาหารที่มีแป้งสูง เช่น ขนมปัง มันฝรั่ง หรือเมล็ดกาแฟ ไปผ่านความร้อนสูงไม่ว่าจะเป็นการอบ การทอด หรือการคั่ว ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเมื่อน้ำตาลธรรมชาติทำปฏิกิริยากับความร้อนจนทำให้อาหารเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาล หรือที่เราเรียกว่า “รอยไหม้เกรียม” บนขนมปังปิ้ง

ผลการศึกษาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Nutrients โดยทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยหลายสิบชิ้นย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2007 ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างกว่า 100,000 คน พบความเชื่อมโยงที่น่ากังวลว่า ผู้ที่บริโภคอาหารที่มีสารอะคริลาไมด์ในปริมาณสูง มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะฉุกเฉินทางหลอดเลือดหัวใจรุนแรง รวมถึงการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ข้อมูลระบุว่า ในกลุ่มคนทั่วไป ความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นระหว่าง 1 ใน 3 ถึง 2 ใน 3 แต่สำหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 การได้รับสารนี้มากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้สูงถึงร้อยละ 84

ขนมปังปิ้งสีเหลืองทอง

แค่ไหนถึงอันตราย? ศาสตราจารย์โอลิเวอร์ โจนส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีจากมหาวิทยาลัย RMIT อธิบายว่า ขนมปังปิ้งหนึ่งแผ่นมีสารอะคริลาไมด์เฉลี่ยประมาณ 4.8 ไมโครกรัม แต่ปริมาณนี้จะ เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ทันทีหากปิ้งจนไหม้เกรียม นักวิจัยสันนิษฐานว่า กลไกของสารนี้อาจไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายและทำให้เกิดการสะสมไขมันในเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ

อย่างไรก็ตาม เซอร์ เดวิด สปีเกลฮัลเตอร์ ศาสตราจารย์ด้านสถิติจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ให้มุมมองโต้แย้งเพื่อลดความตื่นตระหนกว่า หากจะให้ได้รับสารในปริมาณที่ส่งผลร้ายแรงทันที คนคนหนึ่งอาจต้องกินขนมปังปิ้งไหม้เกรียมถึงวันละ 160 แผ่น

แม้ความเสี่ยงจะยังเป็นที่ถกเถียงในเชิงปริมาณ แต่หน่วยงานสาธารณสุขแนะนำว่าการลดความเสี่ยงย่อมดีที่สุด โดยมีคำแนะนำในการปรุงอาหารง่ายๆ ดังนี้

  1. สังเกตสี เมื่อปิ้งขนมปัง ทอดมันฝรั่ง หรืออบอาหารแป้ง ให้หยุดปรุงเมื่ออาหารเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง

  2. หลีกเลี่ยงการรับประทานส่วนที่เป็นสีน้ำตาลเข้มหรือดำไหม้เกรียม

  3. เปลี่ยนวิธีปรุง การต้มหรือนึ่ง เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเพราะไม่ทำให้เกิดสารอะคริลาไมด์

อาการสัญญาณเตือนของโรคหัวใจ
ภาพจาก: กราฟฟิก Thaiger

