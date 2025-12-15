หนุ่มอินเดียเครียด จับลูก 5 คนแขวนคอ ก่อนตายตาม เสียชีวิต 4 ศพ
หนุ่มอินเดียเครียด จับลูก 5 คนแขวนคอ ก่อนจะฆ่าตายตาม เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 ศพ โดยลูกชายสองคนรอดชีวิตมาได้
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม สำนักข่าว NDTV รายงานคดีสะเทือนขวัญ หลังจากที่นายอมาร์นัท รัม ชายวัย 35 ในรัฐวิหาร ได้ก่อเหตุจับลูก 5 คนแขวนคอ ก่อนจะฆ่าตัวตายตาม เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ 4 ศพ
โดยนายรัม ได้จับลูกสาววัย 12 ปี, 11 ปี, 7 ขวบ, และลูกชายวัย 6 ขวบ, 5 ขวบ ยืนบนลำต้นไม้ขณะที่เอาเชือกคล้องคอพวกเขา เช่นเดียวกันกับนายรัมที่นำเชือกคล้องคอตัวเองเช่นกัน ก่อนที่นายรัมและลูกสาว 3 คนจะกระโดดลงมา แต่ลูกชายสองคนไม่ได้โดดเลยรอดตายมาได้ เบื้องต้นตำรวจนำตัวผู้รอดชีวิตไปดูแลแล้ว
อ้างอิงจากลูกชายวัย 6 ขวบเล่าว่า “ผมอยู่บ้านกับพ่อและพี่น้อง ผมกำลังใช้โทรศัพท์อยู่ตอนที่พ่อไปเข้าห้องน้ำ พอพ่อกลับมา เขาก็แขวนคอพวกเราทีละคน ผมพยายามแกะเชือกและรอดชีวิตมาได้”
ขณะที่ทางตำรวจเล่าว่าภรรยาผู้ตายเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว ส่งผลให้นายรัมกลายเป็นคนวิกลจริต รวมถึงมีปัญหาเรื่องเงินและต้องรับภาระในการเลี้ยงดูลูก 5 คน อย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ต้นเหตุสลดอย่างชัดเจน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย
- หนุ่มอินเดีย บันดาลโทสะ ใช้เคียวทุบเมียดับ ไม่สลดโพสต์เซลฟี่ศพเมีย
- จับได้แล้วสองพี่น้อง เจ้าของสถานบันเทิงไฟไหม้คร่า 25 ศพ หลังหนีมาภูเก็ต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: