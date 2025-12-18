การเงินเศรษฐกิจ

เช็กด่วน! วิธีดูมือถือเป็นรุ่นต่ำกว่า iOS 14-Android 10 หรือไม่ ก่อนแอปธนาคารใช้ไม่ได้ 14 ก.พ. 69

82
วิธีดูเวอร์ชัน Android เพื่อใช้แอปธนาคาร iOS 14

เปิดขั้นตอนตรวจสอบเวอร์ชันมือถือทั้ง iPhone และ Android พร้อมวิธีอัปเดตง่ายๆ และเช็กลิสต์รุ่นไหน “ได้ไปต่อ” รุ่นไหนต้อง “เปลี่ยนเครื่อง” ก่อนถึงเส้นตายวาเลนไทน์ปีหน้า

หลังจากสมาคมธนาคารไทยได้ประกาศมาตรการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 แอปพลิเคชัน Mobile Banking ทุกธนาคารจะรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS 14 และ Android 10 ขึ้นไปเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้งานหลายคนเกิดความกังวลว่าโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่จะได้รับผลกระทบหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสะดุดในการทำธุรกรรม ทีมข่าวได้รวบรวมวิธีการตรวจสอบเวอร์ชันมือถือด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ที่ทำเสร็จได้ภายใน 1 นาที มาฝากกัน

วิธีเช็ก iPhone รุ่นไหนไปต่อ รุ่นไหนพอแค่นี้

สำหรับสาวก iOS ขั้นตอนการตรวจสอบนั้นไม่ยุ่งยาก ให้เข้าไปที่เมนู Settings (การตั้งค่า) เลือก General (ทั่วไป) แล้วกดที่ About (เกี่ยวกับ) จากนั้นสังเกตที่หัวข้อ Software Version (เวอร์ชันซอฟต์แวร์) หากตัวเลขระบุว่าเป็น 14.x ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องของคุณผ่านเกณฑ์และใช้งานต่อได้หายห่วง แต่หากตัวเลขต่ำกว่านั้น ให้ลองเข้าไปที่ Software Update (รายการอัปเดตซอฟต์แวร์) เพื่อกดดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันล่าสุด

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อมูลจาก Apple ระบุชัดเจนว่าอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 14 ได้ ต้องเป็น iPhone 6s ขึ้นไป ดังนั้นหากคุณกำลังใช้ iPhone 6, iPhone 5s หรือรุ่นที่เก่ากว่านั้น จะไม่สามารถอัปเดตข้ามไป iOS 14 ได้ ซึ่งหมายความว่ารุ่นเหล่านี้จะ “ต่ำกว่าเกณฑ์” ทันทีเมื่อถึงกำหนดเส้นตาย

วิธีเช็ก Android ดูให้ชัวร์ก่อนเครื่องนิ่ง

ฝั่งผู้ใช้ Android ซึ่งมีความหลากหลายของยี่ห้อ สามารถตรวจสอบได้โดยไปที่ Settings (การตั้งค่า) แล้วมองหาเมนู About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) หรือบางรุ่นอาจซ่อนอยู่ใน System เมื่อเข้าไปแล้วให้ดูที่หัวข้อ Android version หากตัวเลขระบุเป็น 10 ขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน แต่หากต่ำกว่านั้น ให้ลองค้นหาเมนู Software update หรือ System update ในการตั้งค่า แล้วกดตรวจสอบเพื่ออัปเดตทันที

จุดสังเกตสำคัญสำหรับ Android คือ หากกดตรวจสอบแล้วระบบแจ้งว่า “เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว” แต่ตัวเลขเวอร์ชันยังคงต่ำกว่า 10 (เช่นค้างอยู่ที่ Android 9 หรือ 8) นั่นแปลว่าผู้ผลิตมือถือรุ่นนั้นได้หยุดสนับสนุนการอัปเดตข้ามเวอร์ชันใหญ่แล้ว ซึ่งเท่ากับว่าเครื่องดังกล่าวจะไม่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยใหม่ของธนาคาร

ขั้นตอนเช็ก Android ว่ารองรับแอปธนาคาร iOS 14 หรือไม่
ภาพจาก : ท่านเปา

ทางออกคนเครื่องเก่า อย่าวางใจจนวินาทีสุดท้าย

สำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามือถือของตน “ไปต่อไม่ไหว” คำแนะนำที่ดีที่สุดคือการเตรียมแผนสำรองล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการมองหาเครื่องใหม่ หรือนำเครื่องสำรองที่รองรับระบบปฏิบัติการตามเกณฑ์มาใช้งานแทน

ควรดำเนินการย้ายแอปพลิเคชันธนาคารและยืนยันตัวตนกับทางธนาคารให้เรียบร้อยก่อนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เพราะหากปล่อยไว้จนถึงวันดีเดย์ “วันวาเลนไทน์” อาจกลายเป็นวันที่วุ่นวายที่สุดจากการที่ระบบล่มหรือคิวติดต่อธนาคารยาวเหยียด เพราะมีคนแห่อัปเดตและแก้ปัญหาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก

