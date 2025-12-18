กัปตันโคด้า RoV ขอโทษทุกคน ที่ไม่สามารถคว้าเหรียญได้ สัญญาจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้
“กัปตันโคด้า” โพสต์ขอโทษ หลังพลาดเหรียญซีเกมส์ ขอบคุณทุกกำลังใจในวันที่รู้สึกแตกสลาย พร้อมสัญญาจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม
จากกรณีที่ โตเกียวเกิร์ล (Tokyogurl) หรือ นางสาวณภัทร วราสินธ์ นักแข่งอีสปอร์ต RoV หญิงทีมชาติ ถูกขับออกจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 เนื่องจากพบความไม่โปร่งใสในการแข่งขัน เป็นเหตุให้ในเวลาต่อมา นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ประกาศถอนตัวนักกีฬาที่เหลือทั้งหมด เพื่อเป็นการแสดงสปิริตและแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยหลังจากที่นักกีฬาอีสปอร์ตทั้ง 5 คน ยกเว้นโตเกียวเกิร์ล โค้ช และนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้ไปออกรายการโหนกระแสเพื่อชี้แจงและอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนั้น โคด้า จอมคน พุ่มสีนิล กัปตันทีม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Givemeakiss ระบุว่า
“เส้นทางการแข่งขันในรายการนี้ของหนูจบลงแล้วนะคะ หนูได้ทำเต็มที่แล้วแต่ผลก็ไม่เป็นดังฝันที่วาดไว้เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใจจริงหนูไม่อยากที่จะร้องไห้เลยค่ะ เพราะอยากเป็นรอยยิ้มและความสดใสให้กับทุกคนอย่างที่ผ่านมา หนูขอโทษนะคะที่ไม่สามารถคว้าเหรียญมาได้ และมีเรื่องราวอื่น ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย หนูจะเก็บประสบการณ์ครั้งนี้ไว้เพื่อพัฒนาต่อในอนาคตค่ะ
ท้ายที่สุดนี้อยากขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างหนูในวันที่หนูแตกสลาย หนูรักทุกคนมาก ๆ นะคะ คุณคือรอยยิ้มและพลังใจให้หนูลุกขึ้นและเดินต่อไปข้างหน้า สัญญาว่าจะเป็นจอมคนในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้ต่อไปเรื่อย ๆ ค่ะ”
