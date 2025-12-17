เตือน มือถือเก่า จ่อใช้แอปธนาคารไม่ได้ รีบเช็กรุ่น iOS-Android เริ่ม 14 ก.พ. 69

มือถือเก่า จ่อใช้แอปธนาคารไม่ได้ ดีเดย์ 14 ก.พ. 2569 บังคับอัปเกรดขั้นต่ำ iOS 14 – Android 10
สมาคมธนาคารไทย เตือนผู้ใช้งานโมบายแบงก์กิ้งทั่วประเทศ เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ กำหนดเส้นตายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป แอปพลิเคชันธนาคารทุกแห่งจะยุติการสนับสนุนระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าอย่างถาวร
เพื่อความปลอดภัยเงินในกระเป๋า ตามข้อกำหนดจาก “ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร” (TB-CERT) ที่เล็งเห็นว่าสมาร์ตโฟนระบบเก่ามีช่องโหว่ทางความปลอดภัยที่เสี่ยงต่อการถูกแฮกหรือโจรกรรมข้อมูล
ดังนั้น โทรศัพท์มือถือต้องติดตั้งระบปฏิบัติการตั้งแต่ iOS 14 และ Android 10 ขึ้นไป จะช่วยให้แอปพลิเคชันทำงานบนระบบที่มีมาตรการป้องกันที่รัดกุมกว่าเดิม ทั้งระบบการเข้ารหัสข้อมูล การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงแอปฯ และการปิดช่องโหว่ความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกรรมการเงินในยุคปัจจุบันที่มีภัยไซเบอร์รอบด้าน
สมาคมธนาคารไทย แนะนำให้ประชาชนเร่งตรวจสอบเวอร์ชันระบบปฏิบัติการในมือถือของตนเอง โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะรองรับการใช้งานหลังวันวาเลนไทน์ปี 2569 ดังนี้
- iPhone: ต้องใช้ iOS 14 หรือใหม่กว่า
- Android: ต้องใช้ Android 10 หรือใหม่กว่า
ทางออกสำหรับผู้ใช้รุ่นเก่า สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ที่ยังสามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการได้ ให้รีบกดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันทันที ส่วนผู้ที่ใช้อุปกรณ์รุ่นเก่าที่ไม่รองรับการอัปเดตแล้ว อาจถึงเวลาต้องพิจารณาวางแผนเปลี่ยนเครื่องใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานธุรกรรมทางการเงินได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยเมื่อถึงกำหนดเส้นตาย
