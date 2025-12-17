ข่าวเทคโนโลยี

เตือน มือถือเก่า จ่อใช้แอปธนาคารไม่ได้ รีบเช็กรุ่น iOS-Android เริ่ม 14 ก.พ. 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 15:46 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 15:46 น.
บังคับอัปเกรด iOS-Android จ่อใช้แอปธนาคารไม่ได้

มือถือเก่า จ่อใช้แอปธนาคารไม่ได้ ดีเดย์ 14 ก.พ. 2569 บังคับอัปเกรดขั้นต่ำ iOS 14 – Android 10

สมาคมธนาคารไทย เตือนผู้ใช้งานโมบายแบงก์กิ้งทั่วประเทศ เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ กำหนดเส้นตายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป แอปพลิเคชันธนาคารทุกแห่งจะยุติการสนับสนุนระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าอย่างถาวร

เพื่อความปลอดภัยเงินในกระเป๋า ตามข้อกำหนดจาก “ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร” (TB-CERT) ที่เล็งเห็นว่าสมาร์ตโฟนระบบเก่ามีช่องโหว่ทางความปลอดภัยที่เสี่ยงต่อการถูกแฮกหรือโจรกรรมข้อมูล

ดังนั้น โทรศัพท์มือถือต้องติดตั้งระบปฏิบัติการตั้งแต่ iOS 14 และ Android 10 ขึ้นไป จะช่วยให้แอปพลิเคชันทำงานบนระบบที่มีมาตรการป้องกันที่รัดกุมกว่าเดิม ทั้งระบบการเข้ารหัสข้อมูล การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงแอปฯ และการปิดช่องโหว่ความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกรรมการเงินในยุคปัจจุบันที่มีภัยไซเบอร์รอบด้าน

สมาคมธนาคารไทย แนะนำให้ประชาชนเร่งตรวจสอบเวอร์ชันระบบปฏิบัติการในมือถือของตนเอง โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะรองรับการใช้งานหลังวันวาเลนไทน์ปี 2569 ดังนี้

  • iPhone: ต้องใช้ iOS 14 หรือใหม่กว่า
  • Android: ต้องใช้ Android 10 หรือใหม่กว่า

ทางออกสำหรับผู้ใช้รุ่นเก่า สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ที่ยังสามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการได้ ให้รีบกดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันทันที ส่วนผู้ที่ใช้อุปกรณ์รุ่นเก่าที่ไม่รองรับการอัปเดตแล้ว อาจถึงเวลาต้องพิจารณาวางแผนเปลี่ยนเครื่องใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานธุรกรรมทางการเงินได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยเมื่อถึงกำหนดเส้นตาย

มือถือเก่า จ่อใช้แอปธนาคารไม่ได้ ดีเดย์ 14 ก.พ. 2569 บังคับอัปเกรดขั้นต่ำ iOS 14 - Android 10

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

