ท่านเปา แฉวีรกรรม “ยายสาย” อวดผัวรวยพันล้าน แต่ยืมเงินชาวบ้านกว่า 4 แสนไม่คืน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 09:31 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 10:30 น.
54
เพจ ท่านเปา แฉวีรกรรม "ยายสาย" ยืมเงินชาวบ้านกว่า 4 แสน แต่คุยโวผัวรวยพันล้าน เพื่อนนางร้ายยังโดน ชาวเน็ตอ่านแล้วร้องอ๋อ...!

เพจดัง ท่านเปา เล่านิทานเรื่องใหม่ แฉวีรกรรม “ยายสาย” เที่ยวยืมเงินชาวบ้านกว่า 4 แสน เพื่อนนางร้ายยังโดน แต่ยังคุยโวผัวรวยทรัพย์สินหลายพันล้าน ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ รู้ตัวแล้วคือใคร?

ยิ่งใกล้สิ้นปีมากเท่าไหร่ข่าวฉาววงการบันเทิงไทยมักจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เลย ล่าสุด 17 ธันวาคม 2568 เพจดังอย่าง ท่านเปา ได้ออกมาโพสต์ข้อความล่อสายเผือกให้ตามมาใส่ใจกันกลางดึก โดยรอบนี้เป็นนิทานเรื่องใหม่ใช้ชื่อตัวละครเอกว่า “ยายสาย” ที่เพิ่งไปก่อวีรกรรมาใหม่สด ๆ ร้อน ๆ ยืมเงิน 4 แสนไม่คืน เจ้าหนี้กำลังเตรียมหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฎหมายแล้ว แต่ยายสายนี่ยืมเงินไม่ว่ายังจะมาโอ้อวดคุยโวว่า ผัวรวยอย่างนั้นอย่างนี้ ผัวมีทรัพย์สินหลายพันล้านที่จะแบ่งให้ในอนาคต งานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตอ่านปุ๊บร้องอ๋อกันเลยทันที

“มีเรื่องมาเล่าให้ฟังโดยตัวละครนี้ขอเรียกชื่อว่า “ยายสาย”

จากคำบอกเล่าคนสนิทของยายสายบอกว่า ยายสายได้ไปรู้จักกับหญิงรายหนึ่งชื่อ “อ้อ” ซึ่งทำงานลักษณะคล้ายนายหน้าเกี่ยวกับการประกันตัว หลังจากพูดคุยกันได้ระยะหนึ่ง ยายสายและทนายของเขาได้นัดคนชื่ออ้อไปทานอาหารญี่ปุ่น บรรยากาศวันนั้นเป็นไปอย่างชื่นมื่น ค่าอาหารรวมประมาณ 30,000 บาท แต่เมื่อถึงเวลาชำระเงิน ทางยายสายอ้างว่าลืมพกเงินมาและมีเงินไม่เพียงพอ จึงขอให้ทางคนชื่ออ้อจ่ายค่าอาหารในวันนี้ไปก่อน ซึ่งอ้อก็เป็นผู้ชำระเงินทั้งหมด

จากนั้นถัดมาไม่กี่วัน ยายสายได้ทักและติดต่อไปขอยืมเงินจากอ้อหลายครั้ง แม้จะไม่ได้สนิทกันมากนัก แต่รวมยอดเงินที่มีการกล่าวอ้างว่าค้างชำระอยู่ในขณะนี้ เกือบ 400,000 บาท โดยฝั่งอ้อระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการทางกฎหมายพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังมีคำบอกเล่าว่ายายสายเคยกล่าวกับบุคคลรอบข้างว่า สามีมีทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านบาท และจะมีการแบ่งทรัพย์สินจำนวนมากให้ในอนาคต รวมถึงมีการพูดชักจูงถึงการให้ผลตอบแทนกับทนายบางราย จนทำให้มีการเข้ามาช่วยเหลือด้านคดีความโดยไม่ได้เรียกค่าใช้จ่าย…”

ท่านเปา แฉวีรกรรม ยายสาย ยืมเงินชาวบ้านกว่า 4 แสน แต่โอ้อวดผัวรวยพันล้าน-1

ต่อมาทางด้านเพจ เจ๊มอย108 V1 ก็ได้โพสต์เรื่องของยายสายเช่นกัน โดยมีการแชร์นิทานจากเพจ ท่านเปา มา ก่อนจะระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่า “แล้วอิยายสาย.. ไปเอาตังค์เขาอีกแล้ว ยายสายแกเป็นคนแปลก ๆ รู้จักใครได้แปปนึง ก็ทำตัวสนิท แล้วมันก็ยืมตังค์ เพื่อนเซเลปของนางร้ายก็โดนยืมมาแล้ว นี่ขนาดรู้จักกันแค่ในงานนะ กูงงมาก”

ท่านเปา แฉวีรกรรม ยายสาย ยืมเงินชาวบ้านกว่า 4 แสน แต่โอ้อวดผัวรวยพันล้าน-2

คอมเมนต์ชาวเน็ต อ่านแล้วร้องอ๋อ รู้ตัวว่าคือใคร คอมเมนต์ชาวเน็ต อ่านแล้วร้องอ๋อ รู้ตัวว่าคือใคร-1 คอมเมนต์ชาวเน็ต อ่านแล้วร้องอ๋อ รู้ตัวว่าคือใคร-2 คอมเมนต์ชาวเน็ต อ่านแล้วร้องอ๋อ รู้ตัวว่าคือใคร-3

อ้างอิงจาก : FB ท่านเปา, เจ๊มอย108 V1

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

