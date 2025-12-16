เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ
เชตวัน โดดป้อง จิรัฏฐ์ ปมใบ สด.43 ปลอม ตั้งคำถามกลับ เอกสารรับจากมือทหาร จะปลอมได้ไง? เจ้าตัวบริสุทธิ์ใจนำมาโชว์สยบข่าวลือ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอกสารมีปัญหา
สืบเนื่องจากกรณีที่ ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการ เป็นโจทก์ฟ้อง นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อดีต สส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน ในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม (ใบ สด.43) และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ อันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นคดีความยืดเยื้อมาจากการที่กองทัพบกร้องเรียนให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
ล่าสุด วันนี้ (16 ธ.ค.) นายเชตวัน เตือประโคน สส.ปทุมธานี เขต 6 พรรคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “เชตวัน เตือประโคน – Chetawan Thuaprakhon” แสดงความคิดเห็นปกป้องเพื่อน สส. ร่วมพรรค โดยตั้งข้อสังเกตย้อนกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดอย่างกองทัพ
นายเชตวัน ระบุว่า สังคมควรตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับกรณีของ นายจิรัฏฐ์ ว่าใบ สด.43 ที่เจ้าตัวครอบครองอยู่นั้น หน่วยราชการอย่างกองทัพออกมาให้ได้อย่างไร? แทนที่จะมุ่งเป้าโจมตีว่าเจ้าตัวตั้งใจใช้เอกสารปลอมเพื่อหนีทหาร ซึ่งตนมองว่าไม่ใช่ความจริง
“เพราะนี่เป็นเอกสารที่ทางกองทัพออกให้ ถ้ามันจะปลอมก็ต้องปลอมมาจากหน่วยงานไม่ใช่เหรอ?” นายเชตวันระบุ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีชายไทยอีกจำนวนมากที่ถือครองใบ สด.43 ในลักษณะเดียวกัน หากคนเหล่านั้นนำออกมาแสดง จะถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกับนายจิรัฏฐ์หรือไม่
สำหรับประเด็นที่มีการวิจารณ์ว่า นายจิรัฏฐ์ ในฐานะกรรมาธิการการทหาร ควรจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นเอกสารปลอมนั้น นายเชตวันมองว่าไม่สมเหตุสมผล
“ต่อให้คนๆ นั้นเป็นนักกฎหมาย เป็นทนายความ เป็นอัยการ เป็นผู้พิพากษา หรือเป็นอะไรก็ตาม มันไม่มีใครเอะใจหรอกว่าเอกสารราชการที่กองทัพออกให้เขาตอนอายุ 21 ปี ในวันเกณฑ์ทหารนั้น มันจะเป็นเอกสารปลอม”
นายเชตวัน ทิ้งท้ายว่า ต้นเหตุของเรื่องนี้เกิดจากการที่มีคนปล่อยข่าวโจมตีว่านายจิรัฏฐ์หนีทหาร เจ้าตัวจึงไปค้นเอกสารที่ได้รับมากับมือในวันตรวจเลือกทหารเมื่อครั้งอดีตออกมาแสดงเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ แต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นถูกดำเนินคดีฐานใช้เอกสารปลอม ซึ่งสังคมต้องขบคิดต่อว่า “แล้วเอกสารปลอมนี้ ใครเป็นคนออกให้?”
