นักแสดงลูกครึ่งไทย-เขมร ร่ำไห้ กัมพูชาไม่ได้เริ่มสงคราม ขอแค่ความสงบสุข

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 15:35 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 15:37 น.
217
นา สาดี นักแสดงลูกครึ่งไทย-เขมร ร่ำไห้ กัมพูชาไม่ใช่คนเริ่ม

นักแสดงลูกครึ่งไทย-เขมร ประกาศจุดยืน กัมพูชาคือบ้านเกิดและผู้มีพระคุณ ไม่ใช่คนเริ่มสงคราม ขอเพียงความสงบ-สันติภาพ เผยโล่งใจหลังระบายความรู้สึก พร้อมเดินหน้าส่งเสบียงช่วยผู้อพยพ

เกิดเป็นกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์ กรณี นา สาดี พิธีกรและนักแสดงลูกครึ่ง ไทย-กัมพูชา ออกมาโพสต์คลิปแสดงสุดยืนท่ามกลางสถานการณ์ความความขัดแย้งบริเวณชายแดน ประกาศกร้าวระบุว่า “ฉันเกิดและเติบโตในกัมพูชา ดินแดนที่ครั้งหนึ่งความสงบสุขเคยเป็นเรื่องปกติและเสรีภาพ แม้จะสงบเงียบแต่ก็สัมผัสได้จริง

ในวันนี้ ฉันไม่ได้ออกมาพูดเพื่อกล่าวหาใคร แต่พูดเพื่อให้เสียงนี้ได้รับการรับฟัง พวกเราไม่เคยเป็นผู้ก่อสงคราม สิ่งเดียวที่พวกเราต้องการเสมอมาคือสันติภาพ เพื่อประชาชนของเรา เพื่อบ้านเมืองของเรา และเพื่ออนาคตที่เรายังคงเชื่อมั่น

กัมพูชาคือบ้านเกิดของฉัน”

พร้อมกันนั้นเจ้าตัวติดแฮชแท็ก #stopthewar #ThailandStartedTheWar #thaistartedthewar #JusticeForCambodianCivilians

นา สาดี พิธีกรลูกครึ่ง ไทย-กัมพูชา โพสต์ลั่นไม่ใช่คนก่อสงคราม
ภาพจาก Facebook : Na sady

จากนั้น เธอแชร์ข้อความถึงพ่อ เผยความในใจแปลเป็นภาษาไทยว่า “ถึงคุณพ่อ พวกเราทำสำเร็จแล้วนะ พ่อสอนลูกให้รู้จักสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณ กัมพูชาคือผู้มีพระคุณของเรา”

ต่อมา เจ้าตัวส่งข้อความถึงแฟน ๆ ที่เป็นห่วงเธอ ระบุว่า “สำหรับคนที่กังวลเรื่องสภาพจิตใจ ฉันไม่เป็นไรนะทุกคน เพราะพอได้พูดออกไปแล้ว ฉันรู้สึกโล่งใจกว่าตอนที่ไม่ได้พูด” และคอมเมนต์ใต้โพสต์ต่อว่า “ฉันยังมีแรงจัดเตรียมเสบียงส่งไปให้พี่น้องผู้อพยพได้ตามปกติ”

นา สาดี พิธีกรลูกครึ่ง ไทย-กัมพูชา โพสต์ลั่นไม่ใช่คนก่อสงคราม-2
ภาพจาก Facebook : Na sady
นา สาดี พิธีกรลูกครึ่ง ไทย-กัมพูชา โพสต์ลั่นไม่ใช่คนก่อสงคราม-3
ภาพจาก Facebook : Na sady
นา สาดี พิธีกรและนักแสดงลูกครึ่ง ไทย-กัมพูชา-2
ภาพจาก Facebook : Na sady
นา สาดี พิธีกรและนักแสดงลูกครึ่ง ไทย-กัมพูชา
ภาพจาก Facebook : Na sady

