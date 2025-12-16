นักแสดงลูกครึ่งไทย-เขมร ร่ำไห้ กัมพูชาไม่ได้เริ่มสงคราม ขอแค่ความสงบสุข
นักแสดงลูกครึ่งไทย-เขมร ประกาศจุดยืน กัมพูชาคือบ้านเกิดและผู้มีพระคุณ ไม่ใช่คนเริ่มสงคราม ขอเพียงความสงบ-สันติภาพ เผยโล่งใจหลังระบายความรู้สึก พร้อมเดินหน้าส่งเสบียงช่วยผู้อพยพ
เกิดเป็นกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์ กรณี นา สาดี พิธีกรและนักแสดงลูกครึ่ง ไทย-กัมพูชา ออกมาโพสต์คลิปแสดงสุดยืนท่ามกลางสถานการณ์ความความขัดแย้งบริเวณชายแดน ประกาศกร้าวระบุว่า “ฉันเกิดและเติบโตในกัมพูชา ดินแดนที่ครั้งหนึ่งความสงบสุขเคยเป็นเรื่องปกติและเสรีภาพ แม้จะสงบเงียบแต่ก็สัมผัสได้จริง
ในวันนี้ ฉันไม่ได้ออกมาพูดเพื่อกล่าวหาใคร แต่พูดเพื่อให้เสียงนี้ได้รับการรับฟัง พวกเราไม่เคยเป็นผู้ก่อสงคราม สิ่งเดียวที่พวกเราต้องการเสมอมาคือสันติภาพ เพื่อประชาชนของเรา เพื่อบ้านเมืองของเรา และเพื่ออนาคตที่เรายังคงเชื่อมั่น
กัมพูชาคือบ้านเกิดของฉัน”
พร้อมกันนั้นเจ้าตัวติดแฮชแท็ก #stopthewar #ThailandStartedTheWar #thaistartedthewar #JusticeForCambodianCivilians
จากนั้น เธอแชร์ข้อความถึงพ่อ เผยความในใจแปลเป็นภาษาไทยว่า “ถึงคุณพ่อ พวกเราทำสำเร็จแล้วนะ พ่อสอนลูกให้รู้จักสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณ กัมพูชาคือผู้มีพระคุณของเรา”
ต่อมา เจ้าตัวส่งข้อความถึงแฟน ๆ ที่เป็นห่วงเธอ ระบุว่า “สำหรับคนที่กังวลเรื่องสภาพจิตใจ ฉันไม่เป็นไรนะทุกคน เพราะพอได้พูดออกไปแล้ว ฉันรู้สึกโล่งใจกว่าตอนที่ไม่ได้พูด” และคอมเมนต์ใต้โพสต์ต่อว่า “ฉันยังมีแรงจัดเตรียมเสบียงส่งไปให้พี่น้องผู้อพยพได้ตามปกติ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก
- นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม
- เปิดคลิป มิสชาร์มกัมพูชา อินเนอร์โกรธจัด ชี้นิ้วด่าพวกโจรจ้องรุกรานดินแดน
- นางงามเขมร อวดชุดประจำชาติ ยันมีมาแต่ราชวงศ์โบราณ คนเอ๊ะ ทำไมเหมือนชุดไทย?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: