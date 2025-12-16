อ่านคำพิพากษา ศาลสั่งจำคุก 2 ปี “จิรัฏฐ์” คดีใบ สด.43 ปลอม
อ่านคำพิพากษา ศาลสั่งจำคุก 2 ปี จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ จากกรณีคดีใบ สด.43 ปลอม ล่าสุดทนายของนายจิรัฏฐ์ ได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว
จากกรณีที่ ศาลอาญาสั่งจำคุก นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อดีต สส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน เป็นเวลา 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีใช้เอกสารใบ สด.43 ปลอม ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดได้มีการเปิดคำพิพากษาของศาล โดยระบุว่า ศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำสืบหักล้างเห็นว่า พยานโจทก์มีนายทหารจากกรมพระธรรมนูญ เข้าเบิกความยืนยันว่าการผ่านการเกณฑ์ทหารมีรายละเอียดในเล่มต้นฉบับ ซึ่งบันทึกไว้ว่าจำเลยขาดการเกณฑ์ทหาร โดยระบบการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีระเบียบ เนื่องจากจำเลยขอผ่อนผันระหว่างการเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพาระหว่างปี 2552-2555 มาโดยตลอด
ทางสัสดีอำเภอบางปะกงออกหมายเรียกให้จำเลยเข้าคัดเลือกทหารในปี 2555 แต่จำเลยหลีกเลี่ยง ไม่เข้ามาคัดเลือกหารเกณฑ์ทหาร และศาลจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำพิพากษาจำคุกจำเลย 1 เดือน รอลงอาญา เนื่องจากจำเลยมีเจตนาหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร
อย่างไรก็ตาม ใบผ่านเกณฑ์ทหารที่จำเลยอ้างและนำไปแสดงในรายการ The Politic ของมติชนทีวี อัยการโจทก์ไม่นำสืบให้ชัดเจนว่า ใครเป็นผู้ทำเอกสารราชการปลอม (ใบสด.43) ให้จำเลย ส่วนที่จำเลยไม่นำเอกสารผ่านเกณฑ์ทหารต้นฉบับมาแสดง และไม่มีพยานเข้ามาเบิกความสนับสนุน โดยที่จำเลยรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วว่า ไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินแต่อย่างใด
จำเลยซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงอยู่ในกรรมาธิการทหารของสภาผู้แทนราษฎร ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าความจริงเป็นอย่างไร อีกทั้งจำเลยไม่มีพยานเข้ามาเบิกความสนับสนุน พยานโจทก์ล้วนเบิกความไปตามจริง ไม่ได้ปรักปรำหรือกลั่นแกล้งจำเลยให้ต้องรับโทษ
การกระทำของจำเลยทำให้กระทรวงกลาโหม ประชาชนได้รับผลกระทบ รวมทั้งกระทบความมั่นคงของชาติ เห็นว่าจำเลยมีเจตนาใช้เอกสารราชการปลอม และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เป็นความผิดกรรมเดียวฐานให้ลงโทษบทที่หนักที่สุดฐานใช้เอกสารราชปลอม พิพากษาจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ส่วนข้อหาอื่นให้ยก
ทั้งนี้ทางทนายของนายจิรัฏฐ์ ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยทางสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
