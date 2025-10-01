กัมพูชา อัปยศ เกณฑ์ทหาร ผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม ไปรบแนวหน้า
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากบัญชี TikTok ซึ่งระบุว่าเป็นของทหารกัมพูชานายหนึ่ง แสดงภาพการนำบุคคลผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมมาสวมเครื่องแบบทหาร สร้างความกังวลว่าอาจเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ภาพที่ปรากฏทำให้เกิดการเรียกร้องให้องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) และสหประชาชาติ (UN) เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าบุคคลในคลิปถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารและส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าจริงหรือไม่
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณชายแดน ซึ่งมีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชามีการเสริมกำลังพลและซ้อมรบอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเผยแพร่คลิปกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของทหารกัมพูชาเอง
ข้อมูลจากการเปิดเผยพบว่ามีการฝึกซ้อมหลายรูปแบบ เช่น การซ้อมบรรจุกระสุนปืนใหญ่ การฝึกทหารราบคลานต่ำซึ่งอ้างว่าเพื่อหลบหลีกเครื่องบินขับไล่ F-16 นอกจากนี้ กองพันที่ 12 กองพลที่ 7 ของกัมพูชา ยังมีการฝึกสอนทหารรุ่นใหม่ให้ใช้อาวุธปืนกลหนัก DShK ด้วย
ขณะเดียวกัน ยังมีภาพการเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าสู่พื้นที่แนวหน้าชายแดน โดยใช้รถบรรทุก GMC เป็นขบวน การเสริมกำลังส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน โดยมีคลิปหนึ่งที่โพสต์เวลาประมาณ 23:50 น. พร้อมข้อความระบุว่าเป็นการ “ออกเดินทางไปทำภารกิจเพื่อชาติที่แนวหน้า”
