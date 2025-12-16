Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

Netflix ยุติการสร้าง Boots ซีรีส์ดราม่า LGBTQ+ของทหารเกณฑ์ยุค 90 หลังปล่อยฉายซีซั่นแรก จบเส้นทางที่นักแสดงวาดหวังไว้ถึง 10 ซีซั่น
ถือเป็นข่าวที่น่าเสียดายสำหรับแฟนซีรีส์แนว Coming-of-age สะท้อนมุมมองความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ ล่าสุด Variety รายงานว่า Netflix ตัดสินใจยกเลิกการสร้างซีรีส์เรื่อง Boots ต่อในซีซั่นที่ 2 หลังจากที่ซีรีส์เพิ่งเปิดตัวให้สตรีมไปเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความสนใจตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์ เนื่องจากได้ Norman Lear โปรดิวเซอร์ระดับตำนานเป็นผู้อนุมัติสร้างตั้งแต่ปี 2566 และนั่งแท่น Executive Producer ด้วยตัวเอง โดยมี Andy Parker เป็นผู้สร้างสรรค์เรื่องราว
Boots ดัดแปลงมาจากหนังสือบันทึกความทรงจำเรื่อง The Pink Marine ของ เกร็ก โคป ไวท์ (Greg Cope White) เล่าเรื่องราวเข้มข้นในยุค 90 ผ่านตัวละคร Cameron Cope รับบทโดย ไมล์ส ไฮเซอร์ (Miles Heizer) วัยรุ่นหนุ่มผู้สับสนและปิดบังตัวตน ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นนาวิกโยธินพร้อมกับเพื่อนสนิท Ray McAffey รับบทโดย Liam Oh
ซีรีส์ Boots นำเสนอบรรยากาศยุค 90 คือสังคมทหารยังไม่เปิดกว้างสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ห้ามคนรักเพศเดียวกันเป็นทหาร เผยมิตรภาพในค่ายฝึก การเติบโตของเด็กหนุ่มที่ต้องเผชิญหน้ากับความกดดันทางสังคมและบททดสอบร่างกายสุดโหดในค่ายฝึกทหาร รวมทั้งการค้นหาตนเองและก้าวผ่านวัยและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนกับเพื่อนทหารใหม่
นอกจากเนื้อเรื่องที่มีความน่าสนใจและเข้มข้นแล้ว ยังทัพนักแสดงมากฝีมือและทีมงานคุณภาพร่วมในโปรเจคนี้อีกมากมาย ได้แก่ Ana Ayora, Blake Burt, Cedrick Cooper, Dominic Goodman, Nicholas Logan, Kieron Moore, Angus O’Brien, Rico Paris, Max Parker, Vera Farmiga, Brandon Tyer Moore และ Mattie Liptak
ก่อนหน้านี้ Miles Heizer หนึ่งในนักแสดงนำ เคยให้สัมภาษณ์กับ Variety ด้วยความหวังเต็มเปี่ยมว่า เรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในกองทัพยังมีแง่มุมให้เล่าอีกมหาศาล ถึงกับเอ่ยปากว่าถ้ามีโอกาสอยากเล่นเรื่องนี้สัก 10 ซีซั่น
“มันยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากที่รอการบอกเล่า ตั้งแต่ประสบการณ์ด้านอื่นๆ ของ Greg ในนาวิกโยธิน ไปจนถึงยุคนโยบาย ‘Don’t Ask, Don’t Tell’ และช่วงเวลาที่นโยบายนั้นถูกยกเลิก ถ้าพวกเขาอนุญาต ผมพร้อมจะเล่นไปถึง 10 ซีซั่นเลย”
แม้จะมีทีมงานเบื้องหลังที่แข็งแกร่งอย่าง Jennifer Cecil และ Andy Parker นั่งแท่นโชว์รันเนอร์ แต่ท้ายที่สุด Netflix ก็เลือกที่จะยุติการเดินทางของเหล่าพลทหารในเรื่องนี้ไว้เพียงแค่ซีซั่นเดียว
ข้อมูลจาก : variety
