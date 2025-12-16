เพื่อนนักกีฬา RoV หญิง โพสต์เศร้า รับผลกระทบ ถูกถอนตัวซีเกมส์ 2025

Givemeakiss หนึ่งในสมาชิกทีมนักกีฬา RoV หญิงไทย ซีเกมส์ 2025 โพสต์ใจสลาย ลั่น ซ้อมหนักยันดึกหวังสู้ต่อแต่ไปไม่ถึงฝัน ขอโทษแฟนคลับทั้งน้ำตา เซ่นปมเพื่อนร่วมทีมโดนจับทุจริต
ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 68 JORMKON PUMSEENIL (Givemeakiss) นักกีฬา RoV หญิงทีมชาติไทย วัย 19 ปี หนึ่งในผู้เล่นชุดซีเกมส์ 2025 ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความรู้สึกหลังต้องยุติเส้นทางความฝันลงอย่างกะทันหัน โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Givemeakiss” ระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
“เสียใจจนพูดไม่ออกเลยค่ะ พวกหนูพยายามกันมาหนักมากๆ ที่ผ่านมา เพื่อความฝันและเป้าหมายเดียวกัน เมื่อคืนพวกหนูยังคงฟิตซ้อมกันต่อด้วยไลน์อัพที่ยังเหลืออยู่จนถึงดึกมากๆ ตอนนี้ใจหนูแหลกสลายสุดๆ เลยค่ะ ท้ายที่สุดนี้หนูอยากขอโทษทุกคนนะคะ”
โศกนาฏกรรมของทีมชุดนี้มีจุดเริ่มต้นจากกรณีของ “Tokyogurl” หรือ นางสาวณภัทร วราสินธ์ เพื่อนร่วมทีมที่ถูกตรวจสอบพบการกระทำผิดกติกาอย่างร้ายแรงตามข้อกำหนดของฝ่ายเทคนิคการแข่งขันอีสปอร์ต (Esports Technical Delegate) ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
จากการตรวจสอบระบุชัดเจนว่ามีการฝ่าฝืนกฎข้อที่ 9.4.3 เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ระหว่างแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบและผิดจริยธรรมการกีฬา จนนำไปสู่บทลงโทษตัดสิทธิ์ (Disqualification) ในที่สุด
บทลงโทษสูงสุดจาก Garena ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ยังขยายวงกว้าง เมื่อ Garena RoV Thailand ได้ออกแถลงการณ์ประกาศบทลงโทษสูงสุดแก่ “Tokyogurl” ด้วยการ “ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่จัดโดยการีนาตลอดชีวิต” มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์และมาตรฐานของวงการอีสปอร์ต ทิ้งไว้เพียงบทเรียนราคาแพงและความเสียใจของเพื่อนร่วมทีมที่ต้องรับผลกระทบไปด้วยอย่างน่าเสียดาย
