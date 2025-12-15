ทรัมป์ ขู่ขึ้นภาษีนำเข้า ฉีกสัญญาการค้า ไทย-กัมพูชา หากยังไม่ยุติศึกชายแดน
“ทรัมป์” บีบไทย-กัมพูชา ยุติศึกชายแดน ขู่หากไม่หยุดยิง เตรียมฉีกสัญญาการค้าและขึ้นภาษีนำเข้าทันที หลังต่อสายตรงคุยผู้นำ 2 ประเทศ
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับเดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล (The Wall Street Journal) ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยและกัมพูชาเพิ่มเติม หากทั้งสองฝ่ายไม่ยุติการสู้รบ โดยทรัมป์กล่าวว่า ถ้าหากทั้งสองประเทศยังคงรบกัน ไม่เพียงแต่ตนจะฉีกข้อตกลงการค้าที่เรามีอยู่ทิ้งไปแล้ว ตนจะตั้งกำแพงภาษีใส่ประเทศของคุณอีกด้วย พร้อมเสริมว่า ไม่มีใครทำแบบนี้ได้หรอกนอกจากตน
“ผมเพิ่งงัดมาตรการภาษีมาใช้เมื่อ 10 นาทีที่แล้วนี่เอง ก่อนที่คุณจะมาถึงเสียอีก เพื่อจัดการกับเหตุปะทุระลอกใหม่ระหว่างไทยกับกัมพูชา” ทรัมป์กล่าว
สื่อต่างประเทศ ระบุว่า บทสัมภาษณ์นี้ถูกบันทึกไว้เมื่อวันศุกร์ (12 ธ.ค.) ที่ผ่านมา โดยดูเหมือนว่าทรัมป์จะหมายถึงการพูดคุยทางโทรศัพท์ในช่วงเช้าวันเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน มาเนต
ทรัมป์แสดงความมั่นใจว่าภาษีเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล ทรัมป์กล่าวว่าคงจะเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับสหรัฐฯ หากศาลฎีกาตัดสินว่าภาษีบางรายการที่เขาประกาศใช้นั้นผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่าหากเกิดกรณีนั้นขึ้นจริง เขาจะหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งศาลฎีกาสหรัฐฯ กำลังพิจารณาประเด็นนี้อยู่
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทรัมป์เปิดเผยว่า เขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีของทั้งไทยและกัมพูชา ซึ่งผู้นำทั้งสองตกลงที่จะยุติการสู้รบภายใน 24 ชั่วโมง และกลับไปปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพ แต่ทว่าหลังจากนั้นการสู้รบก็ยังคงดำเนินต่อไป
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและไทยได้ลงนามในปฏิญญาร่วมต่อหน้าทรัมป์ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 ซึ่งได้กำหนดแนวทางสำหรับการยุติความขัดแย้งชายแดนอย่างสันติ โดยทั้งสองฝ่ายระบุว่าจะมุ่งมั่นลดความตึงเครียด ฟื้นฟูความเชื่อมั่น และสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน
ที่มา: TASS
