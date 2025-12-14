“อนุทิน” เปิดข้อความจาก “อันวาร์” สยบลือ ขอให้หยุดยิงตอน 4 ทุ่ม
อนุทิน เปิดข้อความจาก อันวาร์ สยบกระแสข่าวว่า ขอให้หยุดยิงตอน 4 ทุ่ม โดยนายกมาเลฯ ระบุว่าเป็นข้อเสนอขอให้การยั่วยุตอน 4 ทุ่ม
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า นาย อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียนเรียกร้องให้ ประเทศไทยและกัมพูชา ยุติการสู้รบตามแนวชายแดนโดยทันที ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ถึง นายกอนุทิน คำแถลงการณ์ของผมไม่ได้ระบุเรื่องการหยุดยิง ผมแค่เสนอว่าควรหยุดการยั่วยุตอน 22.00 น. ผมไม่ได้บอกว่าทั้งสองฝ่ายต้องตกลง
ข้อความข้างตรงนี้เป็นข้อความที่นายกอันวาร์ อิบราฮิม ส่งให้ผมเมื่อวานนี้ แสดงให้เห็นว่าไม่มีแผนหรือข้อตกลงจากรัฐบาลไทยในการหยุดยิงกับศัตรูในเวลา 22.00 น. ของคืนที่ผ่านมา ประเทศไทย ยึดมั่นในความแน่วแน่ในการรักษา ปกป้อง และป้องกันศักดิ์ศรีของแผ่นดินและประชาชนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม”
