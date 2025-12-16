“อนุทิน” ยันไม่มีใครกดดัน ย้อน “ทรัมป์” ไปขอให้กัมพูชาหยุดยิง
อนุทิน ยืนยันไม่มีใครกดดัน ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ย้อน โดนัลด์ ทรัมป์ ให้ไปขอให้กัมพูชาหยุดยิง เพราะไทยไม่เคยยิงกัมพูชาก่อน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรณีรถน้ำมันที่จอดรอ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไร โดยอนุทินว่า รถน้ำมันส่งไปที่ประเทศลาว ไม่สามารถสกัดได้
เมื่อถามว่าประเทศกัมพูชาพยายามใช้เวทีโลกโจมตีประเทศไทยที่ใช้อาวุธที่รุนแรงโจมตีกัมพูชา จะมีการสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศแก้ข้อกล่าวหาอย่างไรบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า ลองเทียบอาวุธที่ฝ่ายกัมพูชายิงเข้ามาโดยเฉพาะ BM 21 ทำไมผู้สื่อข่าวถามแบบนี้ ต้องไปเปิดคลิปตอนที่เขายิง BM 21 เข้ามา
เมื่อถามว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์ว่าจะใช้มาตรการภาษีกดดันให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิง จะตอบประเด็นนี้อย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า “ไม่ตอบ“ พร้อมกล่าวด้วยว่า “ไปขอให้กัมพูชาหยุดยิงไทยสิครับ เพราะไทยไม่เคยยิงกัมพูชา”
เมื่อถามว่า การที่มีนานาชาติมากดดันในขณะนี้ในเรื่องของการหยุดยิงก็ยังไม่เกิดขึ้นใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “ไม่มีใครมากดดัน”
เมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนขอให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิงนั้น โดยนายอนุทินมีท่าทีนิ่งเฉยและไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าว
