ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 วันนี้ 15 ธ.ค. เช็กเวลา-ช่องดูสดที่นี่

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 ตบลูกยางชายไทยประเดิมสนามนัด 2 ดวล “ลาว” เที่ยงครึ่งวันนี้! ช่อง NBT 2HD – T Sports 7 ยิงสด เช็กโปรแกรมและลิงก์ดูออนไลน์ได้ที่นี่
แฟนลูกยางชาวไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มอีกครั้ง! ในศึกวอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สอง “วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย” มีคิวลงสนามพบกับเพื่อนบ้านอย่าง “ทีมชาติลาว” ในเวลา 12.30 น. ที่สนามอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก
สำหรับความพร้อมของทีมชาติไทยในนัดนี้ ถือเป็นแมตช์สำคัญในการเก็บแต้มเพื่อการันตีการเข้ารอบรองชนะเลิศ หลังจากประเดิมสนามนัดแรกพบสิงคโปร์ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยวันนี้ทัพหนุ่มไทยจะสวมชุดเก่งลงดวลกับทีมชาติลาว ซึ่งถือเป็นคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้
เช็กโปรแกรมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเอ)
- 13 ธ.ค. 68 | เวลา 17.30 น. : ไทย พบ สิงคโปร์
- 15 ธ.ค. 68 | เวลา 12.30 น. : ไทย พบ ลาว (ถ่ายทอดสด NBT 2HD, T Sports 7)
- 16 ธ.ค. 68 | เวลา 17.30 น. : ไทย พบ เวียดนาม
โปรแกรมถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ไทย พบ ลาว วันนี้
รายการ: วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 (รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ)
แมตช์: ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติลาว
วันแข่งขัน: วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568
เวลา: 12.30 น.
สนาม: อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก
ถ่ายทอดสดทางทีวี: NBT 2HD, T Sports 7
ถ่ายทอดสดออนไลน์: TrueVisions NOW (ช่อง NOW SEA GAMES SPECIAL 1 / ช่อง 602)
ดูสดออนไลน์ง่ายๆ ผ่าน TrueVisions NOW
สำหรับแฟนกีฬาที่ไม่สะดวกรับชมผ่านหน้าจอทีวี สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW ซึ่งได้รวบรวมช่องถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ไว้มากถึง 20 ช่อง ให้คุณเลือกชมได้ตามใจชอบแบบเรียลไทม์
