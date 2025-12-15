ข่าวกีฬาซีเกมส์

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 วันนี้ 15 ธ.ค. เช็กเวลา-ช่องดูสดที่นี่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 14:28 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 14:28 น.
150
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายซีเกมส์ 2025

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 ตบลูกยางชายไทยประเดิมสนามนัด 2 ดวล “ลาว” เที่ยงครึ่งวันนี้! ช่อง NBT 2HD – T Sports 7 ยิงสด เช็กโปรแกรมและลิงก์ดูออนไลน์ได้ที่นี่

แฟนลูกยางชาวไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มอีกครั้ง! ในศึกวอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สอง “วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย” มีคิวลงสนามพบกับเพื่อนบ้านอย่าง “ทีมชาติลาว” ในเวลา 12.30 น. ที่สนามอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก

สำหรับความพร้อมของทีมชาติไทยในนัดนี้ ถือเป็นแมตช์สำคัญในการเก็บแต้มเพื่อการันตีการเข้ารอบรองชนะเลิศ หลังจากประเดิมสนามนัดแรกพบสิงคโปร์ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยวันนี้ทัพหนุ่มไทยจะสวมชุดเก่งลงดวลกับทีมชาติลาว ซึ่งถือเป็นคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้

เช็กโปรแกรมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเอ)

  • 13 ธ.ค. 68 | เวลา 17.30 น. : ไทย พบ สิงคโปร์
  • 15 ธ.ค. 68 | เวลา 12.30 น. : ไทย พบ ลาว (ถ่ายทอดสด NBT 2HD, T Sports 7)
  • 16 ธ.ค. 68 | เวลา 17.30 น. : ไทย พบ เวียดนาม

โปรแกรมถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ไทย พบ ลาว วันนี้

  • รายการ: วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 (รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ)

  • แมตช์: ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติลาว

  • วันแข่งขัน: วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568

  • เวลา: 12.30 น.

  • สนาม: อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก

  • ถ่ายทอดสดทางทีวี: NBT 2HD, T Sports 7

  • ถ่ายทอดสดออนไลน์: TrueVisions NOW (ช่อง NOW SEA GAMES SPECIAL 1 / ช่อง 602)

ดูสดออนไลน์ง่ายๆ ผ่าน TrueVisions NOW

สำหรับแฟนกีฬาที่ไม่สะดวกรับชมผ่านหน้าจอทีวี สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW ซึ่งได้รวบรวมช่องถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ไว้มากถึง 20 ช่อง ให้คุณเลือกชมได้ตามใจชอบแบบเรียลไทม์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

