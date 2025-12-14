ข่าวกีฬาซีเกมส์

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 14 ธ.ค. ไทยโกยทะลุ 100 เหรียญแล้ว

เผยแพร่: 14 ธ.ค. 2568 17:53 น.| อัปเดต: 14 ธ.ค. 2568 17:53 น.
สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 (อัปเดตข้อมูลล่าสุด เวลา 17:40 น.) ทัพนักกีฬาทีมชาติไทย โกยเหรียญรวมทะลุ 100 เหรียญ ครองเบอร์ 1 แบบทิ้งห่าง ด้านอินโดนีเซีย-เวียดนาม แย่งที่ 2 กันสุดเดือด

ทัพนักกีฬา “ทีมชาติไทย” ภาพรวมยังทำผลงานได้ดีตามคาด ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และในที่สุดทัพนักกีฬาไทยก็ทำเหรียญทองทะลุ 100 เหรียญทองเรียบร้อยแล้ว หลังจากฟอร์มยังฮอตในหลายๆ ชนิดกีฬา ทำให้ไทยมีเพิ่มเป็น 104 เหรียญทอง 66 เหรียญเงิน และ 39 เหรียญทองแดง ครองอันดับ 1 ของตารางต่อไป

ขณะที่อันดับที่ 2 ยังคงเป็น อินโดนีเซีย ที่มี 35 เหรียญทอง แต่ก็ถูกทาง เวียดนาม อันดับที่ 3 ตามมาติดๆ ที่ 31 เหรียญทอง

ส่วนอันดับที่ 4 เป็นของ สิงคโปร์ ที่ 19 เหรียญทอง ขณะที่อันดับที่ 5 มาเลเซีย เพิ่งคว้าเหรียญทองจากรายการสำคัญของ ตะกร้อทีมชุดชาย ที่สามารถเอาชนะแชมป์ 19 สมัยอย่างทีมชาติไทย พร้อมทำให้เหรียญรวมของพวกเขาขยับมาอยู่ที่ 17 เหรียญทอง ตามมา อันดับที่ 6 เป็น ฟิลิปปินส์ 16 เหรียญทอง

ส่วน เมียนมา วันนี้ได้เพิ่มมา 1 เหรียญ มี 3 เหรียญทอง และ ลาว มี 2 เหรียญทอง

ในขณะที่ บรูไน มี 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และ ติมอร์-เลสเต มี 2 เหรียญทองแดง และยังเป็นเพียง 2 ชาติที่ยังไม่าสามารถคว้าเหรีญทองได้ในซีเกมส์ 2025

Credit : Badminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุด ภาพรวมซีเกมส์ 2025

แม้ว่ายังเหลือการแข่งขันอีก 6 วัน แต่เชื่อว่าเจ้าภาพอย่าง ไทย น่าจะครองเจ้าเหรียญทองในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้อย่างแน่นอน เพราะทิ้งห่างอันดับที่ 2 อย่าง อินโดนีเซีย อยู่เกือบ 3 เท่า (104 ต่อ 35) แต่ในขณะเดียวกัน เวียดนาม เองก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องแซง อินโดนีเซีย เพื่อขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งรองจ่าฝูงให้ได้ เพราะในตอนนี้ตามหลังเพียงแค่ 4 เหรียญทองเท่านั้น (35 ต่อ 31)

Credit : SEA GAMES Thailand 2025

อ้างอิง : SEA GAMES Thailand 2025

 

