สื่อเขมรโต้ข่าวไทยยึดปราสาทตาควาย ชี้ยังรักษาพื้นที่ได้ โวใช้ BM-21 ถล่มทัพอยู่หมัด
สำนักข่าวกัมพูชา โต้ ไทยอ้างยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จ เผยยังครองอธิปไตยได้ อ้างระดมยิง BM-21 สกัดทัพอยู่หมัด ปลุกคนในชาติเชื่อมั่นกองทัพ วอนอย่าหลงเชื่อข่าวลวงบิดเบือนความจริง
ในสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุด วันนี้ (15 ธ.ค. 68) เมื่อเวลา 13.00 น. สำนักข่าว Fresh News สื่อหลักของกัมพูชา เผยแพร่ข่าวด่วนตอบโต้กระแสข่าวที่ว่ากองทัพไทยยึดพื้นที่ปราสาทตาควายสำเร็จ อ้างว่ากองทัพกัมพูชายังคงรักษาที่มั่นไว้อย่างเหนียวแน่น พร้อมเปิดเผยยุทธวิธีการใช้อาวุธหนักตอบโต้เพื่อตรึงกำลัง
จากรายงานของสื่อกัมพูชาระบุถึงสถานการณ์การปะทะบริเวณปราสาทตาควาย ข้อมูล ณ เวลา 13.08 น. กัมพูชายืนยันว่าสมรภูมิปราสาทตาควายยังเป็นเขตอธิปไตยของตน โดยกองกำลังกัมพูชายังคงปักหลักควบคุมพื้นที่ได้อย่างแข็งแกร่งที่สุด แม้ฝ่ายไทยจะมีความพยายามบุกเข้ายึดครองก็ตาม
ตามรายงานอ้างว่า ทหารไทยได้เปิดฉากบุกโจมตีอย่างหนักหน่วงมาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีการปะทะ มีการรุกเข้าใส่เกือบ 10 ครั้งต่อวัน แต่ไม่สามารถเจาะทะลุกำแพงแนวป้องกันของทหารกัมพูชาได้ เพื่อเป็นการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดน กองทัพกัมพูชาระบุว่าได้ทำการยิงตอบโต้ด้วยอาวุธหนักระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง (BM-21) ใส่กองกำลังฝ่ายไทยส่งผลให้ฝ่ายไทยไม่สามารถรุกคืบเข้ามายังตัวปราสาทและพื้นที่สำคัญอื่น ๆ ได้
สื่อกัมพูชาได้เรียกร้องให้ประชาชนเชื่อมั่นในความกล้าหาญและศักยภาพของกองทัพ พร้อมทั้งออกโรงเตือนว่าขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวสารที่บิดเบือน (Fake News) จากสื่อมวลชนไทยโดยเด็ดขาด
ข้อมูลจาก : Fresh News
