ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย วันนี้ 15 ธ.ค. เช็กช่องทางก่อนรับชมเย็นนี้ รอบชิงทองซีเกมส์

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย วันนี้ 15 ธ.ค. 68 เชียร์ทัพลูกยางสาวไทยป้องกันแชมป์ ดวลคู่ปรับตลอดกาล เวียดนาม เดิมพันเหรียญทองซีเกมส์ 2025 เช็กช่องทางดูสด ลิงก์ถ่ายทอดสด เวลา 17.30 น.
สำหรับการ ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย วันนี้ 15 ธ.ค. 68 จะเริ่มระเบิดความมันส์ในเวลาประมาณ 17.30 น. (บางตารางระบุ 17.00 น. แนะนำให้เปิดจอรอก่อนเวลา) โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมและส่งกำลังใจเชียร์ได้ฟรีผ่านทางหน้าจอทีวีช่อง PPTV HD 36 และช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW
รายละเอียดการแข่งขัน เส้นทางสู่รอบชิงฯ: ไทย-เวียดนาม ฟอร์มดุทั้งคู่
ก่อนจะมาถึงนัดชิงดำวันนี้ ทั้งสองทีมต่างโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ โดยในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ (14 ธ.ค.) ทีมสาวไทยเอาชนะ อินโดนีเซีย มาได้แบบขาดลอย 3-0 เซต (25-15, 25-21, 25-15) ในขณะที่ เวียดนาม ก็ไม่น้อยหน้า ไล่ตบเอาชนะ ฟิลิปปินส์ มาได้ 3-0 เซต (25-17, 25-14, 25-17) เช่นเดียวกัน ทำให้แมตช์นี้ถือเป็นการวัดศักยภาพของสองทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในย่านอาเซียนอย่างแท้จริง
หากย้อนดูสถิติการพบกัน (Head-to-Head) ระหว่าง ไทย กับ เวียดนาม ในรายการสำคัญอย่าง ซีเกมส์, ชิงแชมป์เอเชีย และเอเชียนเกมส์ 8 นัดหลังสุด ทัพนักตบสาวไทยเป็นฝ่ายกำชัยชนะได้รวด 100% แต่ทว่าเวียดนามในยุคหลังมีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเริ่มท้าทายไทยได้สูสีมากขึ้นในบางเซต ดังนั้นเกมวันนี้จึงเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่า ไทยจะยังคงรักษาบัลลังก์ราชินีอาเซียนต่อไปได้หรือไม่
รายละเอียดการแข่งขัน
-
รายการ: วอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025 (รอบชิงชนะเลิศ เหรียญทอง)
-
คู่แข่งขัน: ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเวียดนาม
-
วันแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2568
-
เวลา: 17.30 น.
-
สนาม: อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก
-
ถ่ายทอดสด: PPTV HD 36 / TrueVisions NOW
มาร่วมส่งใจเชียร์ให้ทัพนักตบสาวไทยคว้าเหรียญทองซีเกมส์สมัยที่ 17 และป้องกันแชมป์สมัยที่ 15 ติดต่อกันได้สำเร็จ เย็นวันนี้
