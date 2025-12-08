ข่าวกีฬาซีเกมส์

เปิดเงินอัดฉีดนักกีฬา ซีเกมส์ 2025 เหรียญทอง-เงิน-ทองแดง ได้เท่าไหร่?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 15:02 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 15:12 น.
71
เงินอัดฉีดนักกีฬา ซีเกมส์ 2025 สำหรับเหรียญทองคือ 300,000 บาท

เกาะติดเงินรางวัลซีเกมส์ 2025 อ้างอิงข้อมูลจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จ่ายตามเกณฑ์เดิม เหรียญทองรับ 3 แสนบาท ด้าน “เถ้าแก่น้อย” เดินหน้าสนับสนุนเบสบอลทีมชาติ คว้าทองรับทันที 1 ล้านบาท

ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ ซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพในปี 2568 นอกจากความพร้อมของทัพนักกีฬาแล้ว เรื่องของ เงินรางวัลอัดฉีด ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ โดยล่าสุดมีความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมถึงภาคเอกชนที่เริ่มขยับตัวเข้ามาสนับสนุน

สำหรับหลักเกณฑ์การมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยในซีเกมส์ 2568 นั้น ข้อมูลล่าสุดจากรายงานข่าวระบุว่า ยังคงอ้างอิงตาม “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า ‘แห่งประเทศไทย’ พ.ศ. 2562” ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ซึ่งยังไม่มีการปรับแก้ตัวเลขใหม่ โดยอัตราเงินรางวัลสำหรับนักกีฬามี ดังนี้

  • เหรียญทอง 300,000 บาท
  • เหรียญเงิน 150,000 บาท
  • เหรียญทองแดง 75,000 บาท
เหรียญเงินในซีเกมส์ 2025 จะได้รับเงินอัดฉีด 150,000 บาท
กองทุนพัฒนการกีฬาแห่งชาติ

แม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวเรื่องแนวคิดการปรับเพิ่มเงินรางวัล แต่ทางกองทุนฯ ได้ยืนยันว่าระเบียบยังไม่ได้ถูกแก้ไข ทำให้การแข่งขันครั้งนี้จะยังคงใช้อัตราดังกล่าว

นอกจากส่วนของนักกีฬาแล้ว เงินรางวัลยังครอบคลุมถึงผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬา โดยมีเกณฑ์แบ่งจ่ายดังนี้

ผู้ฝึกสอน

  • ประเภทบุคคล/ทีมไม่เกิน 6 คน: ได้รับ 20% ของเงินรางวัลนักกีฬา
  • ประเภททีม 7 คนขึ้นไป: ได้รับ 10% ของเงินรางวัลนักกีฬา

สมาคมกีฬา

  • ได้รับ 30% ของเงินรางวัลนักกีฬา (สูงสุดไม่เกิน 6 ล้านบาท)
นักกีฬาได้เหรียญทองแดงในซีเกมส์ 2025 รับเงินอัดฉีด 75,000 บาท
Taokaenoi Club

เอกชนจัดเต็ม! “เถ้าแก่น้อย” อัดฉีดเบสบอลไทย ทองละล้าน

อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าว มติชน เปิดเผยว่า นอกเหนือจากเงินรางวัลจากภาครัฐ ภาคเอกชนอย่าง บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ก็ได้ประกาศเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทย โดยเฉพาะทีมเบสบอลทีมชาติไทย ด้วยการมอบเงินอัดฉีดพิเศษเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการสู้ศึกซีเกมส์ 2568 รายละเอียดเงินอัดฉีดจากเถ้าแก่น้อย มีดังนี้

เบสบอลทีมชาย

  • เหรียญทอง รับ 1,000,000 บาท
  • เหรียญเงิน รับ 300,000 บาท

เบสบอล 5 คน (Baseball5)

  • เหรียญทอง รับ 300,000 บาท
  • เหรียญเงิน รับ 150,000 บาท

อย่างไรก็ตาม น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ซีอีโอของเถ้าแก่น้อย ระบุว่าการสนับสนุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยผลักดันกีฬาเบสบอลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทย และสร้างแรงจูงใจให้นักกีฬามุ่งมั่นคว้าชัยชนะในมหกรรมกีฬาอาเซียนครั้งนี้

