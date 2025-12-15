ปตท. โต้กระแสออนไลน์ ยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปที่เขมร ตั้งแต่ มิ.ย. 68
ปตท. โต้กระแสออนไลน์ ยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปที่เขมร ตั้งแต่ มิ.ย. 68 และไม่มีการส่งออกเพิ่มจนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายกระทรวงพลังงาน
ปตท. บริษัทด้านพลังงานและน้ำมันยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ หลังจากที่มีรายงานว่าน้ำมันของ ปตท. ถูกออกส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา โดยทางบริษัทยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ปตท. ระบุว่า “ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ ว่าพบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชา นั้น
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ขอยืนยันว่ากลุ่ม ปตท. ไม่มีการส่งออกน้ำมันไปที่ประเทศกัมพูชา โดยมีนโยบายงดส่งออกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 และถือปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ในการตระหนักถึงความมั่นคงของประเทศและพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นสำคัญ
กลุ่ม ปตท. ขอเป็นกำลังใจและเคียงข้างทหาร ตำรวจ และประชาชน ในสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา”
