คลิปนาที ทหารเชิญธงชาติไทยขึ้นเสา หลังยึดคืนปราสาทตาควาย ล่าสุด ทบ. แจงแล้ว
โซเชียลแชร์คลิป ทหารเชิญธงชาติไทยเหนือพื้นที่ตาควาย หลังยึดคืนสำเร็จ โฆษก ทบ. แจงยังไม่ยืนยันยึดคืน 100% แต่คุมสถานการณ์ได้ เร่งตรวจสอบความปลอดภัยเนิน 350
วันนี้ (15 ธันวาคม 2568) เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force แชร์คลิปขณะทหารไทยเชิญธงชาติไทยขึ้นเหนือพื้นที่ตาควาย หลังยึดคืนปราสาทสำเร็จแล้ว โดยเป้าหมายต่อไปคือเนิน 350
ล่าสุด พลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ปราสาทตาควาย ยังไม่สามารถยืนยันว่ากองกำลังฝ่ายไทยยึดพื้นที่ปราสาทได้ 100% แต่สามารถควบคุมสถานการณ์โดยรวมไว้ได้แล้ว ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งเนิน 350 ว่ามีความเสี่ยงหรือเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยต้องประเมินเหตุการณ์ก่อนสรุปสถานการณ์ทั้งหมด
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ผ่านมา ในพื้นที่ช่องบกสถานการณ์ยังคงตึงเครียดสูง มีการปะทะด้วยอาวุธหนักเป็นระยะ ทกพ. พยายามรักษาที่มั่นบนเนินสำคัญและเตรียมรับมือการถูกปิดล้อม และใช้การยิงสนับสนุนเมื่อฝ่ายไทยเคลื่อนที่เข้าใกล้
ขณะที่พื้นที่ช่องอานม้า เป็นจุดปะทะรุนแรงที่สุด แนวตั้งรับชั้นแรกถูกเจาะทำลาย ประสบวิกฤตด้านขวัญกำลังใจและเสบียง ตอบโต้ด้วยการระดมยิง BM-21 แบบปูพรมใส่พื้นที่ส่วนหลังของไทย คาดว่าจะร่นถอยไปตั้งรับในแนวลาดด้านหลัง
ส่วนพื้นที่ตาควาย-เนิน 350 รายงานว่ามีการรบประชิดรุนแรงจนเสีย ผบ.หน่วยระดับสูง ของกัมพูชา ทกพ. ใช้ยุทธวิธียอมแลก โดยระดมยิง FPV และ BM-21 เข้าใส่พื้นที่ของตนเอง เพื่อยื้อแย่งพื้นที่เชิงสัญลักษณ์และหยุดการเข้าตีของไทย
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่า ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการปกป้องอธิปไตย และความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการ และเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จแล้ว พร้อมเชิญธงชาติขึ้นเสา
- คลิปปะทะเดือด! กองทัพบก บุกยึด “ภูมะเขือ” เชิญธงไทยสู่ยอดเสาสำเร็จ
- โฆษกกองทัพฯ ตอบยึดปราสาทตาควายได้ แต่ยังไม่ 100% แต่คุมภาพรวมได้แล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: