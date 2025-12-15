แซ่บไฟลุก! คลิป “เบียร์ เดอะวอยซ์” คัมแบ็กเพลงใหม่ เรต R กับฉากเลิฟซีนดุเดือด
เบียร์ เดอะวอยซ์ คัมแบ็กทวงบัลลังก์ความแซ่บ ปล่อยเพลงใหม่ MV 18+ “Don’t cha?” ถามสังคมตรงๆ “ไม่เคยเอากันหรอ” ชาวเน็ตจับตาฉากแซะรายการดัง
เบียร์ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล หรือ เบียร์ เดอะวอยซ์ กลับมาสร้างความฮือฮาให้กับวงการเพลงอีกครั้ง ด้วยการปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Don’t cha? (ไม่เคยเอากันหรอ?) เพลงจังหวะสนุกสนานแนวร็อกที่มาพร้อมเนื้อหาดุเดือดเผ็ดร้อน สื่อสารตรงไปตรงมาถึงเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดและคนที่ชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่น
เนื้อหาของเพลงมุ่งเน้นการตอกกลับกระแสสังคมที่เคยโจมตีเบียร์ ภัสรนันท์ อย่างหนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมา โดยมีท่อนฮุคที่ตะโกนถามกลับแรงๆ ว่า “พวกมึงไม่เคยเอากันหรอ?” ซึ่งสะท้อนความมั่นใจและจุดยืนที่ไม่แคร์คำนินทา กลายเป็นประเด็นที่แฟนเพลงและชาวเน็ตต่างพากันพูดถึงความกล้าหาญในการนำเสนอครั้งนี้
มิวสิกวิดีโอเพลงนี้ เบียร์ เดอะวอยซ์ แสดงเองทุกฉาก โดยมีการขึ้นคำเตือนเรต R (Restricted) ไว้ตั้งแต่ต้นคลิป การันตีความร้อนแรงของเนื้อหาที่เล่าเรื่องราวชีวิตซูเปอร์สตาร์ท่ามกลางแสงแฟลชของปาปารัสซี่ ตัดสลับกับฉากเลิฟซีนบนเตียงที่ดูวาบหวามกับพระเอกเอ็มวี ซึ่งเบียร์ ภัสรนันท์ ถ่ายทอดอารมณ์ความเซ็กซี่ออกมาได้อย่างถึงพริกถึงขิง
ชาวเน็ตตาดีสังเกตเห็นรายละเอียดที่น่าสงสัยในมิวสิกวิดีโอ โดยเฉพาะฉากที่มีไมโครโฟนของนักข่าวยื่นเข้ามาสัมภาษณ์ ซึ่งมีไมค์บางตัวติดโลโก้คล้ายกับรายการดังรายการหนึ่ง ทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยว่า เบียร์ ภัสรนันท์ ตั้งใจจะสื่อถึงรายการที่เคยมีประเด็นดราม่ากันมาก่อนหน้านี้หรือไม่
ผลงานชิ้นนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้น แฟนคลับต่างพากันกดเข้าไปชมมิวสิกวิดีโอซ้ำหลายรอบเพื่อปั่นยอดวิว โดยส่วนใหญ่ชื่นชมในความกล้าแสดงออกและความสามารถของเบียร์ เดอะวอยซ์ ที่เปลี่ยนเรื่องราวร้ายๆ ให้กลายเป็นผลงานศิลปะสุดแซ่บ ที่ใครได้ดูแล้วต้องร้องว้าวกับความเผ็ดระดับพริกยกสวน
