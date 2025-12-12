ประธาน กกต. คาดเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 หลัง “อนุทิน” ยื่นยุบสภา
ประธาน กกต. คาดเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 หลัง อนุทิน ประกาศยุบสภา พร้อมจัดเลือกตั้ง ส่วนการแบ่งเขตประชาชน คาดชัดเจนจันทร์-อังคาร
จากกรณีที่ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงค่ำของวันที่ 11 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมานั้น
นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและเมื่อมีการยุบสภา กกต.ก็จะต้องมีการประชุมเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งเรามีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าอาจมีการยุบสภาขึ้น จึงได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ โดยมีการแบ่งเขตตามจำนวนประชากรที่เพิ่มลดในบางจังหวัดแล้ว คาดว่าภายในวันจันทร์หรืออังคารจะมีความชัดเจน ส่วนไทม์ไลน์การเลือกตั้งสำนักงาน กกต.ก็เตรียมไว้แล้ว ส่วนวันเลือกตั้งเป็นไปได้ที่จะเป็นวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.69 เหมือนที่สื่อคาดการณ์
เมื่อถามว่าสถานการณ์สู้รบไทยกัมพูชา อาจทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในวันเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนดมีการเตรียมการอย่างไร นายณรงค์ กล่าวว่า เราก็คาดการณ์ไว้ และได้มีการติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา แต่การจัดการเลือกตั้งต้องจัดพร้อมกันอยู่แล้ว ซึ่งก็จะทำเต็มที่ และยังเชื่อว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้
ส่วนเรื่องการทำประชามติจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งหรือไม่ ต้องรอ ครม.ก่อน ทราบว่าทางครม.จะส่งผู้แทนมาพบกกต. ในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับอำนาจครม. รักษาการ ซึ่งเห็นว่าครม.รักษาการมีอำนาจในการจัดออกเสียงประชามติได้ และมีอำนาจที่จะอนุมัติงบประมาณ ซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว และได้ปฏิบัติกันมาตลอดว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ และเมื่อขอมาเราจะดูอย่างละเอียดเพราะเป็นในรูปของคณะกรรมการ โครงการต่างๆที่ขอมาก็ต้องนำมาดู
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” ยืนยันยุบสภา ไม่กระทบปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา
- “อนุทิน” โผล่เมนต์ ใต้โพสต์แถลงการณ์ “พรรคประชาชน” หลังยุบสภา
- ด่วน! อนุทิน ทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ หนีซักฟอกฝ่ายค้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: