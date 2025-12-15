เผยมือปืน เป็นพ่อลูกกัน หลังกราดยิงหาดบอนได ยอดตายขยับเป็น 15 ศพ
ตำรวจออสเตรเลีย เผยมือปืนเป็นพ่อลูกกัน หลังกราดยิงหาดบอนได ในประเทศออสเตรเลีย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตขยับเพิ่มขึ้นเป็น 15 ศพ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงหาดบอนได รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ขยับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 15 ศพ บาดเจ็บ 40 ราย โดยเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชุมชนชาวยิว ที่กำลังร่วมฉลองเทศกาลฮานุกกะห์ในวันแรก
เบื้องต้นตำรวจระบุว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ก่อเหตุ 2 ราย เป็นพ่อลูกกัน โดยพ่ออายุ 50 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญเสียชีวิต ขณะที่ลูกชายวัย 24 ปี บาดเจ็บสาหัส อาการทรงตัว เบื้องต้นตำรวจได้บุกเข้าค้นบ้านพักในนครซิดนีย์ เพื่อหามูลเหตุจูงใจต่อไป อย่างไรก็ตามตำรวจระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุก่อการร้าย
ขณะที่นาย แอนโทนี แอลบานีส นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุว่า พวกเขาจะทำทุกวิถีทางในการขจัดลัทธิต่อต้านยิว และประณามการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายที่สุด ซึ่งหลังจากนี้ทางรัฐบาลจะเข้าสภาเพื่อหารือถึงประเด็นนี้ต่อไป
