ด่วน! ดับ 10 ศพ กราดยิง กลางหาดดังออสเตรเลีย ช่วงเทศกาลชาวยิว
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ชายหาดบอนได (Bondi Beach) สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ต้องเผชิญหน้ากับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ เกิดเหตุกราดยิงอย่างอุกอาจในช่วงค่ำของวันที่ 14 ธันวาคม 2025 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 10 คน หนึ่งในนั้นคือมือปืนผู้ก่อเหตุ
ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Police) รายงานว่า ได้รับแจ้งเหตุการณ์กราดยิงเมื่อเวลาประมาณ 18:45 น. ตามเวลาท้องถิ่น จึงเร่งส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ทันที
ทางการยืนยันว่า เหตุกราดยิงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม 10 คน มีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย 12 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำผู้บาดเจ็บทั้งหมด 13 คน ส่งไปยังโรงพยาบาลหลายแห่งในซิดนีย์
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ได้หยุดมือปืนผู้ก่อเหตุทั้ง 2 คนแล้ว คนหนึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนอีกคนได้รับบาดเจ็บและถูกควบคุมตัวไว้ในความดูแลของตำรวจ
การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินต่อไปในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งเขตหวงห้ามและได้นำอุปกรณ์พิเศษเข้ามาในพื้นที่เพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยที่อาจเป็นระเบิดแสวงเครื่อง (IEDs) พร้อมกันนี้ ได้เรียกร้องให้สาธารณชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ชายหาดบอนไดโดยเด็ดขาด และสั่งให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง “หาที่หลบภัย” จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
นายกรัฐมนตรีแอนโทนี อัลบานีส (Anthony Albanese) ได้ออกมากล่าวว่า “น่าตกใจและสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่ง” พร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างใกล้ชิด และเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเคร่งครัด
ขณะนี้ ยังไม่มีการยืนยันว่าเหตุกราดยิงดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับงานเทศกาลฮานุกกะห์ของชาวยิวที่จัดขึ้นบนชายหาดในช่วงเวลาเดียวกันหรือไม่
