กู้ชีพเล่าวินาทีบีบหัวใจ ช่วยพี่ทหารไทย หันมาถาม “ผมจะรอดมั้ย?”
กู้ชีพเล่าวินาทีบีบหัวใจ ช่วยพี่ทหารไทย ได้รับบาดเจ็บในสงครามไทย-กัมพูชา หันมาถาม “ผมจะรอดมั้ย?” ล่าสุดถึงโรงพยาบาลแล้ว
เพจเฟซบุ๊ก Zom Tanaphun Phithukkul ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่เข้าช่วยเหลือทหารไทยในศึกชายแดนไทย-กัมพูชา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “พี่ทหารคนนึงบาดเจ็บสาหัสเราทำทุกอย่างเพื่อยื้อชีวิตเขาไว้ พี่เขาหันมาถามด้วยเสียงสั่น “ผมจะรอดมั้ย”
ประโยคนั้นเหมือนหยุดโลกทั้งใบไว้ชั่วขณะเรามองหน้าเขาแล้วบอกทันที “ท่านต้องรอดค่ะ ถึงหมอเราแล้ว ท่านต้องรอด”
ตลอดการรักษาพี่เค้าพูดซ้ำๆ “ช่วยผมด้วย ช่วยผมด้วยนะครับ” ระหว่างนำส่งพี่เค้าถามเบาๆ “ผมขอหลับได้มั้ย”
เราจับมือพี่ไว้แน่นแล้วบอก “ห้ามหลับนะคะ ใกล้ถึงแล้วค่ะ” พี่เขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้หัวใจเราแทบแตกสลาย “งั้น…พี่คุยกับผมบ่อยๆนะครับ”
ในวินาทีนั้นเราไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยชีวิตแต่เป็น เสียงสุดท้ายที่พี่เขายึดไว้เป็นหลักให้หัวใจดวงหนึ่งไม่ยอมปล่อยตัวเองหล่นหายไปกับความมืด ในห้วงเวลานั้น เราน้ำตาไหลแล้วจริงๆ”
ทั้งนี้ผู้โพสต์ได้อัปเดตต่อมาว่า “พี่เค้ายังรอดนะคะ ไปถึงรพ. พี่เค้าก็ยังคุยด้วยอยู่ค่าพี่ทหารต้องรอด ต้องหายทหารเราเก่งอยู่แล้ว”
