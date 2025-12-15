“ฮุนเซน” บอกหวังดี ไม่ให้คนไทยกลับทางบก อ้างกลัวเป็นอันตราย
ฮุนเซน บอกหวังดี ไม่ให้คนไทยกลับทางบก อ้างกลัวเป็นอันตราย เนื่องจากยังมีการสู้รบ แต่สามารถให้กลับทางเครื่องบินได้
สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่อวานนี้ผมได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงราชรัฐบาล เกี่ยวกับกรณีที่ประชาชนชาวกัมพูชาและประชาชนชาวไทยควรระงับการเดินทางข้ามพรมแดนทางบกเป็นการชั่วคราว เพื่อรับประกันความปลอดภัยของทั้งประชาชนกัมพูชาและประชาชนไทย
อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือมีบางฝ่ายพยายามบิดเบือน โดยเข้าใจผิดว่าเราไม่อนุญาตให้ประชาชนชาวไทยเดินทางกลับประเทศของตน
ผมขอชี้แจงให้ชัดเจนว่า การระงับการเดินทางดังกล่าวควรจำกัดเฉพาะการเดินทางทางบกเท่านั้น เนื่องจากขณะนี้มีการสู้รบและการรุกรานตลอดแนวพรมแดนทางบก รวมถึงบางส่วนของพื้นที่ทางทะเล
สำหรับการเดินทางทางอากาศ ยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีการสู้รบเกิดขึ้นที่สนามบิน
ด้วยเหตุนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในกัมพูชา สามารถเดินทางออกจากกัมพูชาทางอากาศได้ที่กรุงพนมเปญหรือเสียมราฐ ส่วนประชาชนชาวไทยที่ทำงานอยู่ใกล้พรมแดนเวียดนาม สามารถเดินทางออกทางประเทศเวียดนาม แล้วหาวิธีเดินทางกลับประเทศไทยต่อไปได้
สำหรับประชาชนชาวกัมพูชา หากประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ ก็ขอให้เดินทางกลับกัมพูชาทางอากาศ จากสถานที่ที่มีเที่ยวบินมายังกัมพูชา
ผมขอย้ำอีกครั้งว่า เราไม่ได้ห้ามการเดินทางของประชาชนชาวกัมพูชาหรือประชาชนชาวไทยแต่อย่างใด สิ่งที่เราขอให้ระงับมีเพียงการเดินทางทางบกเท่านั้น ซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงและอันตรายต่อชีวิตของประชาชน
ขอให้ทุกท่านโปรดทบทวนข้อความที่ผมโพสต์เมื่อวานนี้อีกครั้ง และขออย่านำเจตนาดีของผมในการปกป้องชีวิตของมนุษย์ ทั้งชาวกัมพูชาและชาวไทย ไปใช้เป็นเหตุโจมตีผมในลักษณะเช่นนี้เลย”
