รวบลุงคลั่ง รัวปืน 100 นัด กราดยิงออสเตรเลีย บาดเจ็บ 16 ราย
รวบลุงคลั่งวัย 60 ปี ก่อเหตุรัวปืน 100 นัด กราดยิงออสเตรเลีย บาดเจ็บ 16 ราย ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจ แต่เชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อการร้าย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมชายวัย 60 ปี หลังก่อเหตุกราดยิงภายในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 16 ราย ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล 6 ราย
โดยคนร้ายได้กราดยิงกระสุนกว่า 100 นัด ช่วงเวลาประมาณ 19.45 น. จนไปถึง 21.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น
เบื้องต้นยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบมูลเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้ อย่างไรก็ตามตำรวจระบุว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุก่อกการร้ายหรือเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรแต่อย่างใด
พร้อมกันนี้ยังระบุด้วยว่าผู้ก่อเหตุกำลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยบางอย่างที่โรงพยาบาล และเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้มียาเสพติดหรือแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้อง
