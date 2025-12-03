ข่าวต่างประเทศ

สุดเหี้ยม กราดยิงในปาร์ตี้ คร่า 4 ชีวิต แม่ใจสลาย ลูก 8 ขวบดับสลด ก่อนวันเกิด 2 สัปดาห์

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 21:30 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 17:52 น.
62
มือปืนกราดยิงสยองงานวันเกิด เด็ก 8 ขวบดับคาที่

โศกนาฏกรรม มือปืนกราดยิงสยองงานปาร์ตี้คร่า 4 ชีวิต เด็กน้อย 8 ขวบดับก่อนวันเกิด 2 สัปดาห์ เผยชนวนเหตุจากแก๊งในพื้นที่ ชายวัย 21 ถูกยกย่องฮีโร่ ใช้ตัวบังสละชีวิตช่วยเด็ก

งานวันเกิดเด็กวัย 2 ขวบในห้องจัดเลี้ยงที่นครสต็อกตัน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ กลายเป็นคืนสยอง หลังคนร้ายบุกกราดยิงใส่กลุ่มแขกที่มาร่วมงานทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กถึง 3 ราย และบาดเจ็บอีกอย่างน้อย 11 คน ท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของครอบครัวที่ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่ไม่ทันตั้งตัว

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในห้องจัดเลี้ยง มีแขกมาร่วมงานมากกว่า 100 คน ขณะเจ้าของวันเกิดตัวจริง คือ เด็กหญิงวัย 2 ขวบ กำลังจะตัดเค้ก โดยแขกคนหนึ่งชื่อ แพทริซ วิลเลียมส์ เล่าว่า ตอนแรกเธอคิดว่าเสียงดังที่ได้ยินเป็นเสียงลูกโป่งแตก แต่พอรู้ว่าเป็นเสียงปืน ทุกคนก็ล้มตัวลงกับพื้นเพื่อเอาชีวิตรอด

แม่ของเด็กเจ้าของงานเลี้ยงบอกว่า ตัวเองก็คิดว่าเป็นเสียงลูกโป่งเช่นกัน ก่อนจะรู้ว่าเป็นเสียงปืนจริง ๆ และทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนยังอยู่ในอาการช็อกและทำใจไม่ได้

หนึ่งในเหยื่อคือ มายา ลูเปียน (Maya Lupian) เด็กหญิงวัย 8 ขวบ นักเรียนชั้น ป.3 ที่เหลือเวลาอีกเพียง 2 สัปดาห์จะครบ 9 ขวบ แต่ต้องมาจบชีวิตกลางงานเลี้ยงวันเกิดเด็ก

ครอบครัวของมายาเล่าว่า เธอเป็นเด็กที่สดใส ร่าเริง และชอบทำกิจกรรมแทบทุกอย่าง ซึ่ง ‘เยเซเนีย’ พี่สาวของเธอเขียนในแพลตฟอร์มระดมทุนเพื่อช่วยค่าจัดงานศพ เล่าว่ามายาคือเด็กที่ชอบเต้น ร้องเพลง และวาดรูป แถมยังฝึกคาราเต้จนได้สายม่วง รวมทั้งชอบเล่นกีฬาและเป็นแสงสว่างของทุกคนในครอบครัว

เยเซเนีย เปิดใจว่า มายาควรได้ใช้ชีวิตในแบบที่เด็กคนหนึ่งสมควรจะมี ได้หัวเราะ,ไปโรงเรียน, ซ้อมคาราเต้, ใช้เวลากับครอบครัว และตามความฝันของตัวเอง แต่ทุกอย่างหยุดลงทันที ครอบครัวกำลังเตรียมจะฉลองวันเกิดอายุครบ 9 ขวบของเธอในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ แต่กลายเป็นต้องมาวางแผนงานศพแทน ทั้งยังเผชิญภาระค่าใช้จ่ายกะทันหัน และต้องลางานเพื่อจัดการทุกอย่างในช่วงที่สภาพจิตใจย่ำแย่

เหยื่อเด็กอีกคนคือ เจอร์นีย์ โรส รีโอตูตาร์ เกร์เรโร (Journey Rose Reotutar Guerrero) วัย 8 ขวบ เดินทางไปงานเลี้ยงในฐานะลูกพี่ลูกน้องของเจ้าของวันเกิด แม่ของเธอเล่าว่า เจอร์นีย์เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนในครอบครัว เจ้าตัวมักช่วยเหลือคนรอบตัว เป็นเด็กฉลาด ชอบตอบคำถาม ชอบเกมคณิตศาสตร์ ทั้งยังชอบยิมนาสติกและวางแผนอยากเป็นเชียร์ลีดเดอร์ตอนขึ้นไฮสคูล ในอนาคตตั้งใจอยากเป็นหมอตามรอยพี่สาว เพื่อช่วยเหลือผู้คน

แม่ของเธอเขียนด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่า เจอร์นีย์กำลังเติบโตอย่างสวยงามและควรจะมีชีวิตยาวไกลกว่านี้ มีโอกาสได้เรียน ได้เล่น และเดินตามความฝัน แต่ถูกกระสุนพรากไปเสียก่อน

ในเหตุการณ์วันนั้น มีชายวัย 21 ปีชื่อ ซูซาโน อาร์ชูเลตา (Susano Archuleta) ที่ถูกยกย่องว่าเป็นฮีโร่ พ่อและแม่เลี้ยงของเขาเล่าว่า ขณะเสียงปืนดังขึ้น ซูซาโนรีบพาเด็ก ๆ บางส่วนและแฟนสาวเข้าไปหลบในตู้เก็บของเพื่อหนีวิถีกระสุน แต่ตัวเขาเองกลับถูกยิงเข้าที่ลำคอและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนแฟนสาวถูกยิงเช่นกันแต่รอดชีวิต

น้องชายของซูซาโนเล่าว่าตนเองกอดพี่ไว้ในอ้อมแขนในวินาทีสุดท้าย พร้อมเผยว่าลูกสาวของตัวเองมีอายุ 9 ขวบก็ถูกยิงที่ศีรษะ แต่โชคดีที่ยังรอดชีวิต

ผู้เสียชีวิตอีกราย อามารี ปีเตอร์สัน (Amari Peterson) วัย 14 ปี แม่ของเขาบอกเพียงสั้น ๆ ว่า “ลูกของฉันเป็นเด็กบริสุทธิ์ เราแค่ไปผิดที่ผิดเวลา ใครจะคิดว่าลูกจะไม่ได้กลับบ้านมากับฉันแล้ว”

จากข้อมูลที่มีจนถึงขณะนี้ มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ประกอบด้วย มายา ลูเปียน อายุ 8 ปี, เจอร์นีย์ โรส รีโอตูตาร์ เกร์เรโร อายุ 8 ปี, อามารี ปีเตอร์สัน วัย 14 ปี และ ซูซาโน อาร์ชูเลตา วัย 21 ปี โดยมีผู้บาดเจ็บรวม 11 คน รวมถึงเด็ก 9 ขวบ และแขกคนอื่น ๆ ในงาน

เจ้าหน้าที่ระบุเบื้องต้นว่าเหตุกราดยิงน่าจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของกลุ่มแก๊งในพื้นที่ แต่ยังไม่เปิดเผยตัวผู้ต้องสงสัยหรือผู้ก่อเหตุอย่างเป็นทางการ โดย คริสตินา ฟูกาซี นายกเทศมนตรีนครสต็อกตัน เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการก่อการร้ายอย่างแท้จริงและเป็นการโจมตีที่ขี้ขลาดต่อเด็กและครอบครัวที่มาเฉลิมฉลองในงานวันเกิด

สื่อท้องถิ่นรายงานด้วยว่า แร็ปเปอร์ชื่อดังจากสต็อกตัน MBne อาจเป็นเป้าหมายของการโจมตีครั้งนี้ ซึ่งพ่อของเขาเล่าว่า ลูกชายเพียงแค่แวะเอาของขวัญมาส่งให้ลูกสาวของเพื่อนเท่านั้น ถูกยิงเข้าที่ก้น แต่ปลอดภัยแล้วและโทรบอกพ่อได้ว่า ‘อย่าพูดอะไรกับใคร’ ก่อนจะเข้ารับการรักษา

ข้อมูลจาก : nypost

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

