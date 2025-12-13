ข่าวดาราบันเทิง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

นานา ไรบีนา ควงคู่สามี เวย์ ไทยเทเนียม แข้งยกเลิกคอนเสิร์ตแลนด์ออฟมิวสิค (Land of music) ยื้อถึงนาทีสุดท้าย เตรียมคืนเงินค่าบัตร

ก่อนหน้านี้คอนเสิร์ตแลนด์ ออฟ มิวสิค “Land of music” มีกำหนดคือวันที่ 20-21 ธันวาคม 2568 แต่ล่าสุด นานาและเวย์ ไทยเทเนียม สองสามีภรรยาที่เป็นโต้โผใหญ่ก็ได้ประกาศผ่านไลฟ์สดเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วว่า งานดังกล่าวมีอันต้องล่มไปในที่สุด

ทั้งนี้ นานา เผยผ่านไลฟ์สด ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เธอขอโทษทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมคืนเงินคนที่ซื้อบัตร ให้ติดต่อทางช่องทางโซเชียลได้เลย

โดยวันนี้ (13 ธ.ค.) มีการประชุมกับทางโรงแรมและรีสอร์ตที่มีผู้จองที่พักไว้สำหรับดูคอนเสิร์ต ว่าจะมีแนวทางการช่วยเหลือจัดการอย่างไรได้บ้าง

ในคลิปไลฟ์เมื่อคืนนี้ บางช่วง นานา ไรบีนา พูดเสียงสั่นจน “ดีเจบอย” เพื่อนสนิทต้องเข้ามาบอกให้ไปพัก

ส่วนสาเหตุนั้น มีการระบุผ่านแถลงฉบับเต็มว่า “จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทางเราในนามผู้จัดงาน ได้พยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้งานคอนเสิร์ต Land of Music 2025 สามารถเกิดขึ้นได้ตามความตั้งใจ แม้จะต้องเผชิญกับกระแสข่าวและอุปสรรคหลากหลายประการตลอดช่วงที่ผ่านมา”

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2025 ทางนักลงทุนซึ่งเข้ามาสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้น ได้แจ้งความประสงค์ขอถอนตัวจากการลงทุน ส่งผลให้ทางผู้จัดไม่สามารถดำเนินการจัดงานต่อไปได้จริง ๆ ทางผู้จัดขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อทุกความคาดหวัง ความตั้งใจ และกำลังใจที่ทุกท่านได้มอบให้มาโดยตลอด พร้อมทั้งขอขอบพระคุณทุกความเชื่อมั่นและการรอคอยที่มีต่อคอนเสิร์ต Land of Music 2025 จนถึงวันนี้

ในโอกาสนี้ ทางผู้จัดขอกราบขออภัยต่อศิลปินทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับงานในครั้งนี้เป็นอย่างสูง ทางผู้จัดมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และอยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องการขอคืนคิวการแสดงอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อศิลปินน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้

ทางผู้จัดขออภัยต่อทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนับสนุนและพันธมิตรทุกฝ่าย ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการจัดงานในครั้งนี้

ทางผู้จัดยินดีดำเนินการคืนค่าบัตรให้แก่ผู้ซื้อทุกท่านสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ต ผ่านช่องทาง All Tickets ทางเราจะมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการคืนเงินให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคมนี้ ผ่านทางหน้าเพจ Facebook Land of Music อย่างเป็นทางการ

สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรผ่านทาง LINE หรือ TikTok สามารถติดต่อเพื่อขอรับการคืนเงินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-939-1924 และ Line @landofuscamp

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับ เก้าอี้ Land of Music ไปแล้ว สามารถเก็บไว้ได้โดยไม่จำเป็นต้องส่งคืนให้กับทางผู้จัดพวกเราขอขอบพระคุณทุกความเข้าใจ และขออภัยอย่างสุดซึ้งจากใจอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้ LAND OF MUSIC 12 ธันวาคม 2568″.

