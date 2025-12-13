ดร.ก้องศักด รับซีเกมส์พลาดเยอะ! จอสนามกรีฑาดับเร่งแก้แล้ว-ขอเห็นใจคนทำงาน

ข่าวกีฬา

เผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 10:19 น.
ก้องศักด ยอดมณี ยอมนับซีเกมส์มีข้อผิดพลาดจำนวนมาก วันที่ 13 ธันวาคม
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ย้ำเร่งแก้ปัญหา จอสนามกรีฑาดับ วันที่ “บิว” ภูริพ สร้างประวัติศาสตร์ วิ่งคว้าเหรียญทอง 100 เมตรชาย

เข้าสู่วันที่ 5 ของการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ แต่ในมุมของปัญหาก็เกิดได้ชนิดไม่พัก อาทิ ธงชาติขึ้นผิด , อาหารไม่เพียงพอนักกีฬา , การขนส่งยังล่าช้า , ที่พักยังสับสน ตลอดจนประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจาร์อย่างเรื่องจอสนามกรีฑาดับในวันที่ “บิว” ภูริพล บุญสอน สร้างประวัติศาสตร์ วิ่งคว้าเหรียญทอง 100 เมตรชาย

รวมถึงดราม่ารับเหรียญหันหลังให้คนดู หันหน้ามองจอแอลอีดี (LED) ฟังเพลงชาติ

ดราม่ารับเหรียญ หันหลังให้คนดู หันหน้ามองจอ LED ฟังเพลงชาติ
ล่าสุด “บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่ากกท. เปิดเผยถึงปัญหา เช่น จอแสดงผลที่ไม่แสดงผล ในการแข่งขันกรีฑาที่สนามศุภชลาศัย ในวันที่ “บิว” ภูริพล บุญสอน สร้างประวัติศาสตร์ วิ่งคว้าเหรียญทอง 100 เมตรชาย พร้อมกับทำสถิติต่ำกว่า 10 วินาที เป็นคนแรกของไทย

ทั้งนี้ ดร.ก้องศักด อ้างว่า ตามหลักการ กกท.ดูด้านเทคนิคกีฬาได้มอบให้แต่ละสมาคมกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว รับผิดชอบการบริหารจัดการในสนาม ส่วน กกท.คอยให้การสนับสนุน แต่ยอมรับว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดในด้านเทคโนโลยีหรือความผิดพลาดส่วนบุคคลได้ แต่ ณ ปัจจุบันได้ประสานให้เร่งแก้ไขด่วนไปแล้ว

ขณะเดียวกันเรื่องนี้ ดร.ก้องศักด ในฐานะผู้ว่า กกท. เน้นย้ำว่า ในเวลาเดียวกันก็ต้องไม่ลืม ! ให้กำลังใจคนทำงานที่ตั้งใจและเหน็ดเหนื่อยกันมาเพราะก็มีจำนวนไม่น้อยเช่นกัน

ส่วนปัญหาการลงทะเบียนเข้าชมในสนาม ที่ต้องดำเนินการผ่านเว็บไซต์ก่อน กกท. พิจารณาตามความต้องการของแฟนกีฬาแล้ว จึงเปิดให้แฟนกีฬาที่สนใจวอร์คอิน ลงทะเบียนเพื่อเข้าดูหน้าสนาม ใน 4 กีฬายอดนิยมได้ ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอล กรีฑา ตะกร้อ และ บาสเกตบอล ซึ่งจะเป็นไปตามจำนวนที่แต่ละสนามรองรับได้ ส่วนกีฬาอื่น ๆ จะพิจารณาจากความต้องการอีกครั้ง.

ภาพโลโก้ซีเกมส์ 2025 อย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยออกแบบ
ภาพจาก: FB/ SEA GAMES Thailand 2025
Credit : SEA GAMES Thailand 2025

