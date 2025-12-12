ข่าวดาราบันเทิง

เวย์ ไทยเทเนียม ดอดรับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์” หลังถูกออกหมายเรียก

เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 15:37 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 16:43 น.
132

เวย์ ไทยเทเนียม มาตามหมายเรียกปอศ. แอบนักข่าวขึ้นตึก รับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์” กับภรรยา นานา ไรบีนา

ความคืบหน้าล่าสุด กรณีของ เวย์ ไทยเทเนียม และนานา ไรบีนา มีรายงานว่า วันที่ 12 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 10.00 น. นายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทยเทเนียม พร้อมด้วย ทนายสายหยุด ทนายความ เดินทางเข้าพบพล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4.บก.ปอศ. และพนักงานสอบสวน

ตามหมายเรียกของปอศ. เพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ กับภรรยา นานา ไรบีนา หลังจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้

ต่อมา เวย์ ไทยเทเนียม เปิดเผยหลังให้ปากคำเสร็จสิ้นว่า วันนี้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา พร้อมชี้แจงกรณีที่ เดย์ ไทยเทเนียม ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ภายในวง โดยยอมรับว่า “มีการยืมเงินกันจริงจำนวน 2 ล้านบาทเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นการทำข้อตกลงกันเองในฐานะเพื่อนสนิทที่ร่วมงานกันมากว่า 25 ปี เป็นลักษณะสัญญาใจและไม่ได้บอกใคร ส่วนกระแสข่าวที่เดย์ระบุว่ายอดเงินสูงถึง 8 หลักนั้น ตนยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าว และขอย้ำว่ายอดหนี้มีเพียง 2 ล้านบาทเท่านั้น”

เวย์ กล่าวต่อว่า “ตลอดเวลาที่เกิดเรื่องได้พยายามติดต่อพูดคุยกับอีกฝ่ายมาโดยตลอด ส่วนเรื่องการคืนเงินในข้อตกลง หากอีกฝ่ายต้องการก็สามารถแจ้งได้ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้ จนกระทั่งมาเห็นคลิปวิดีโอที่เดย์พูดผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งยอมรับว่ารู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น”

สำหรับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ เวย์ ไทยเทเนียม ยอมรับว่า “ส่งผลโดยตรงต่องานคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้น โดยมีสปอนเซอร์และศิลปินหลายรายขอถอนตัว ซึ่งหลังจากนี้จะต้องหารือกับทีมทนายความว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยยืนยันว่าสถานะความเป็นสามีภรรยากับ นานา ไรบีนา ยังคงเดิม”

เดย์ ไทยเทเนียม เปิดใจหลังรู้ตัวเป็นผู้เสียหาย เวย์-นานา ลั่น ไม่คิดว่าจะเจอกับตัว-2

นานา ไรบีนา และ เวย์ ไทเทเนียม - 3
ภาพจาก Instagram : nanarybena

