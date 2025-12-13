ข่าว

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

เผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 09:07 น.
โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงผลหารือผู้นำไทย-กัมพูชา เผย 2 ประเทศตกลงหยุดยิง กลับสู่ข้อตกลงสันติภาพเดิม ด้าน อันวาร์ อิบราฮิม นายกฯ มาเลเซีย เตรียมจัดประชุมอาเซียนพิเศษ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568 ตามเวลาในประเทศไทย นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าผ่านบัญชี Truth Social ส่วนตัว หลังโทรไกล่เกลี่ยผู้นำไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า ผู้นำของทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะยุติการสู้รบทั้งหมด

นายทรัมป์ ระบุว่า “ตนได้หารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย และ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา อย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ โดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ ตกลงที่จะยุติการยิงทั้งหมดตั้งแต่เย็นวันนี้เป็นต้นไป และจะกลับไปยึดถือปฏิญญาร่วมมาเลเซียหรือข้อตกลงสันติภาพเดิมที่ทำไว้ร่วมกัน

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ นายอนุทิน และ นายฮุน มาเนต ในการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจลุกลามกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่ระหว่างสองประเทศในภูมิภาค พร้อมทั้งขอบคุณ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย สำหรับความช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยครั้งนี้”

ขณะที่ทาง นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการประสานงานกับประธานาธิบดีทรัมป์ ผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

“ตนเอง ได้รับการติดต่อจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ประเด็นความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี ตลอดจนประเด็นปัญหาระดับโลกที่เป็นความกังวลร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา

ตนได้ชี้แจงบทบาทของมาเลเซียในการเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้ความอดทนอดกลั้น กลับเข้าสู่การเจรจาผ่านช่องทางทวิภาคีและกลไกของอาเซียน โดยมาเลเซียพร้อมสนับสนุนความพยายามในการลดระดับความตึงเครียด เพื่อปกป้องพลเรือน และช่วยกันฟื้นฟูเสถียรภาพในภูมิภาค ให้สอดคล้องกับจิตวิญญาณแห่งความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของอาเซียน

ทั้งนี้มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน จะดำเนินการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนัดพิเศษในเร็วๆ นี้ เพื่อประเมินสถานการณ์และสนับสนุนมาตรการลดความตึงเครียด

ขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทกับอาเซียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งขอบคุณที่มีความเชื่อมั่นต่อมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนปี 2025 ด้วย”

อ้างอิงจาก : ch3plus, Anwar Ibrahim

