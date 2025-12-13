ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ
โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงผลหารือผู้นำไทย-กัมพูชา เผย 2 ประเทศตกลงหยุดยิง กลับสู่ข้อตกลงสันติภาพเดิม ด้าน อันวาร์ อิบราฮิม นายกฯ มาเลเซีย เตรียมจัดประชุมอาเซียนพิเศษ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568 ตามเวลาในประเทศไทย นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าผ่านบัญชี Truth Social ส่วนตัว หลังโทรไกล่เกลี่ยผู้นำไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า ผู้นำของทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะยุติการสู้รบทั้งหมด
นายทรัมป์ ระบุว่า “ตนได้หารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย และ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา อย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ โดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ ตกลงที่จะยุติการยิงทั้งหมดตั้งแต่เย็นวันนี้เป็นต้นไป และจะกลับไปยึดถือปฏิญญาร่วมมาเลเซียหรือข้อตกลงสันติภาพเดิมที่ทำไว้ร่วมกัน
เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ นายอนุทิน และ นายฮุน มาเนต ในการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจลุกลามกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่ระหว่างสองประเทศในภูมิภาค พร้อมทั้งขอบคุณ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย สำหรับความช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยครั้งนี้”
ขณะที่ทาง นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการประสานงานกับประธานาธิบดีทรัมป์ ผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“ตนเอง ได้รับการติดต่อจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ประเด็นความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี ตลอดจนประเด็นปัญหาระดับโลกที่เป็นความกังวลร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
ตนได้ชี้แจงบทบาทของมาเลเซียในการเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้ความอดทนอดกลั้น กลับเข้าสู่การเจรจาผ่านช่องทางทวิภาคีและกลไกของอาเซียน โดยมาเลเซียพร้อมสนับสนุนความพยายามในการลดระดับความตึงเครียด เพื่อปกป้องพลเรือน และช่วยกันฟื้นฟูเสถียรภาพในภูมิภาค ให้สอดคล้องกับจิตวิญญาณแห่งความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของอาเซียน
ทั้งนี้มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน จะดำเนินการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนัดพิเศษในเร็วๆ นี้ เพื่อประเมินสถานการณ์และสนับสนุนมาตรการลดความตึงเครียด
ขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทกับอาเซียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งขอบคุณที่มีความเชื่อมั่นต่อมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนปี 2025 ด้วย”
อ้างอิงจาก : ch3plus, Anwar Ibrahim
