นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร

หนังคนละม้วน! นานา ไรบีนา โต้กลับ โอซา แวง “รู้มาก่อน 7 ปี” ไม่รู้ว่าต้องการสื่อเรื่องอะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างหนี้สินกัน
จากกรณีที่นางแบบชื่อดัง โอซา แวง ได้ออกมาเปิดใจในไลฟ์กับ จิ๊บ ปกฉัตร ว่า “รู้และโดนมาก่อนทุกคนตั้งแต่ 7 ปีก่อน เสียใจมาก และไม่ได้ติดต่อกับคนนั้นมา 2 ปีแล้ว ยืนยันไม่กลับไปคุยหรือคบอีกแล้ว” จนทำให้ทั้งจิ๊บ และเดย์ ไทยเทเนียม รวมถึงชาวเน็ตที่ได้ชมไลฟ์วันนั้นถึงกับอึ้งไปตาม ๆ กัน เพราะไม่เคยมีใครรู้เรื่องนี้มาก่อน
ช็อก! โอซา แวง พูดครั้งแรก รู้มา 7 ปี รับผิดหวังจนร้องไห้ ลั่นไม่ขอกลับไปคุยด้วยแล้ว
ล่าสุด 11 ธันวาคม 2568 นานา ไรบีนา พร้อมด้วย ดีเจบอย ได้ขึ้นไลฟ์ขายของในช่องติ๊กต็อก ก่อนที่ทางดีเจบอย จะเปิดประเด็นเกี่ยวกับ โอซา แวง ขึ้นมา พร้อมเปิดคลิปในนานาดู ก่อนจะถามนานาว่าอะไรยังไง คนที่ดูไลฟ์ก็อยากฟังด้วย แต่ต้องพูดเรื่องจริงเท่านั้น
นานา ไรบีนา ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่า “ถ้าให้พูดตรงนี้ สำหรับประเด็นของเพื่อนต้องให้ความเป็นธรรมอย่างหนึ่งว่า การพูดเขาไม่ได้ออกชื่อ เขาก็ไม่ได้พูดชื่อ แต่ทุกคนเข้าใจว่าน่าจะเป็นนานา จากที่พี่บอยเอาข่าวให้ดู ถ้าเขาพูดถึงนานาก็ต้องออกตัวก่อน แต่ถ้าเขาไม่ได้พูดถึงนานาก็ต้องขออภัยด้วย แต่ถ้าเขาพูดถึงนานาตามที่ทุกคนเข้าใจแบบนั้น นานาก็อยากจะบอกว่าวันนี้นานาเองกับคุณโอซา แวง สำหรับนานาไม่เคยมีอะไรในส่วนตัวกันจริง ๆ และทางคุณโอซาเองไม่เคยมาคุยกับนานาว่ามีปัญหาอะไร
ตอนนี้เชื่อว่าทุกคนมุ่งไปประเด็นเรื่องเงิน นานาก็อยากจะบอกว่านานาไม่ได้มีหนี้สินหรืออะไรที่ติดค้างกับคุณโอซา แวง เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องที่เขาสื่อเป็นเรื่องอะไร เพราะคุณโอซาไม่เคยมาคุยอะไรกับนานา
ถ้าบอกว่าเราไม่ได้คุยกันหรืออะไรก็ตาม นานาอาจจะไม่ได้คุยบ่อยในช่วงเวลานี้ แต่ครั้งสุดท้ายก็ยังคุยอยู่บ้างในช่วงที่ผ่าน ๆ มา แต่สำหรับนานาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณโอซาเลย ไม่มีเลยจริง ๆ ค่ะ”
