แฟนเพลงถาม “นานา” โดนคดี สรุป LAND OF MUSIC 2025 จัดต่อไหม?
อีก 2 สัปดาห์ถึงวันงาน! แฟนเพลงบุกทวงความชัดเจน เทศกาลดนตรี “LAND OF MUSIC 2025” สรุปจัดต่อไหม หลังผู้จัด นานา ไรบีนา โดนคดี
เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ได้ออกมาเปิดเผยข้อความจากลูกเพจที่กำลังร้อนใจอย่างหนัก เกี่ยวกับสถานะการจัดงานเทศกาลดนตรี LAND OF MUSIC 2025 ว่าจะยังคงเดินหน้าต่อไปหรือไม่ ภายหลังจากที่ นานา ไรบีนา หนึ่งในโต้โผผู้จัดงานคนสำคัญ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมและดำเนินคดีตามที่เป็นข่าวใหญ่
ประเด็นที่สร้างความกังวลใจที่สุดคือเงื่อนไขของเวลา เนื่องจากงาน LAND OF MUSIC 2025 มีกำหนดการแสดงในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2568 หรืออีกเพียงประมาณ 2 สัปดาห์ข้างหน้าเท่านั้น ซึ่งถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการเตรียมงาน
Drama-addict ระบุว่า มีผู้ซื้อบัตรจำนวนมากส่งข้อความเข้ามาสอบถาม เพราะหลายคนไม่ได้เสียแค่ค่าบัตรคอนเสิร์ต แต่ได้วางแผนการเดินทางและจองที่พักในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไว้เรียบร้อยแล้ว หากมีการยกเลิกหรือเลื่อนงานกะทันหัน จะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายของผู้เข้าร่วมงานนับพันราย จึงอยากขอความชัดเจนจากทางทีมผู้จัดโดยด่วน
ย้อนคำมั่นสัญญา “เวย์-นานา” การันตีความสนุก
ก่อนหน้านี้ คู่รักนักธุรกิจ เวย์ ปริญญา และ นานา อินทชัย ได้ออกมาโปรโมตงานนี้ด้วยตัวเองอย่างมั่นใจ โดยระบุว่าเป็นปีที่ 3 ที่จัดงานและกระแสตอบรับดีเยี่ยมจนต้องขยายเป็น 2 วันเต็ม ณ Land of us camp อ.สวนผึ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัว
ด้าน นานา ก็เคยให้สัมภาษณ์ยืนยันความพร้อมว่า “เวย์และนานาเราพร้อมมาก ๆ ในฐานะผู้จัดคอนเสิร์ต… อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆ รับรองได้เลยว่าอากาศหนาวมีจริงที่นี่ที่เดียว” พร้อมเชิญชวนให้จองที่พักและบัตรล่วงหน้า
